El govern italià suspendrà hipoteques i impostos

Davant la greu emergència sanitària que travessa el país per la difusió del coronavirus, el govern d’Itàlia aprovarà avui un ambiciós decret per alleujar les conseqüències que estan patint famílies, autònoms i empreses. L’executiu de Giuseppe Conte es va reunir ahir per aprovar la moratòria del pagament d’hipoteques i la suspensió temporal d’alguns impostos i factures de la llar, així com una injecció econòmica al sistema sanitari nacional que permetrà la contractació de personal sanitari.

“Hipoteques, impostos, tot se suspèn”, ha avançat aquesta setmana la subsecretària d’Economia, Laura Castelli. Segons l’esborrany del text avançat ahir, el govern preveu suspendre fins a 18 mesos els pagaments d’hipoteques i préstecs per a les famílies en dificultat i ajornar impostos i taxes a tots els contribuents. L’executiu estudia, a més, estendre la prestació d’atur durant nou setmanes a tots els sectors, mentre que els autònoms que no hi tinguin dret rebran un ajut de 500 euros. Els empleats del sector públic i privat que no puguin fer teletreball, hagin de continuar anant al seu lloc de treball malgrat el risc de contagi i guanyin menys de 40.000 euros a l’any rebran un premi de 100 euros corresponent al mes de març.

L’executiu estudia també mesures específiques per a les famílies que han hagut de fer-se càrrec dels seus fills durant les hores lectives com a conseqüència del tancament dels col·legis a tot el país fins al 3 d’abril. En aquests casos, els afectats podran gaudir de permisos especials en el treball retribuïts al 50% o accedir a una prima de fins a 600 euros per pagar un cuidador.

El decret preveu una important injecció econòmica al Sistema Nacional Sanitari que permetrà millorar les retribucions del personal dels serveis públics, així com reclutar de manera temporal uns 300 metges i infermers de l’exèrcit. I per fer front a l’escassetat de material i equips per prevenir el contagi, el govern incentivarà la producció de mascaretes a través de préstecs que seran gestionats per Invitalia, l’agència d’inversió controlada pel ministeri d’Economia, segons recull l’esborrany.

Confiscacions

En cas de necessitat, Protecció Civil podrà requisar “dispositius sanitaris i medicoquirúrgics de subjectes públics i privats”. En canvi, les delegacions de govern tindran la capacitat de confiscar hotels o altres propietats amb característiques similars per allotjar persones que no es puguin estar en els seus domicilis durant la quarantena.

L’executiu ha mobilitzat 25.000 milions d’euros després d’aconseguir més flexibilitat pressupostària de la Comissió Europea, tot i que en principi preveu utilitzar-ne poc més de la meitat -uns 12.000 milions d’euros- i reservar la resta per a futures intervencions econòmiques. Aquesta inversió suposarà un augment del dèficit per al 2020 de fins al 3,3% del producte interior brut (PIB), cosa que superaria els límits establerts pel Pacte d’Estabilitat.

“Estem fent i farem tot el que sigui necessari per protegir i donar suport al país”, va declarar el ministre d’Economia, Roberto Gualtieri. “Itàlia és més forta que el Covid-19”.