Els guardacostes italians rebutgen l'ajuda d'Open Arms per rescatar un miler de persones "a la deriva i sense armilles"

Els guardacostes italians han rebutjat l'ajuda de l'ONG Proactiva Open Arms per rescatar un miler de persones que estaven "a la deriva i sense armilles" al Mediterrani, segons ha informat el seu fundador, Oscar Camps. L'ONG badalonina s'ha comunicat al migdia amb el Centre de Coordinació de Rescat Marítim de Roma (MRCC), que havia fet "set crides generals" per rescatar en aigües internacionals aquestes mil persones, però la resposta ha sigut negativa. El MRCC no ha acceptat l'oferiment d'Open Arms de manera taxativa: "No necessitem la vostra ajuda", els han dit, malgrat que eren a 65 milles.

A las 12:40 comunicamos con MRCC Roma atendiendo a sus 7 llamadas generales x inmarsat a todos los buques para rescatar en aguas internacionales a 1000 personas a la deriva y sin chalecos. Su respuesta; “No necesitamos vuestra ayuda” estamos a 65 millas y llevamos periodistas pic.twitter.com/1VBKLsZ2IS — Oscar Camps (@campsoscar) 24 de juny de 2018

"El MRCC de Roma passa tots els casos en aigües internacionals als 'guardacostes libis'", ha criticat Oscar Camps, i en aquest sentit ha avisat que es presenciarà "la devolució massiva en calent més gran de la història del Mediterrani, serà per la força i contra la seva voluntat".

El fundador de l'ONG badalonina, a través del seu compte de Twitter, també ha denunciat que les autoritats italianes i malteses estan dificultant la feina humanitària de diverses ONG, com li va passar a la seva el març passat, quan la justícia italiana va immobilitzar preventivament el vaixell 'Open Arms' , que finalment va ser alliberat. O ahir mateix, quan els van impedir accedir a combustible a Malta. "No volen testimonis", assegura.

No són els únics que estan topant amb traves. L'avioneta de l'organització francesa Pilots Voluntaris, que sobrevolava el mar localitzant barques extraviades, també ha patit bloquejos semblants i està immobilitzada al port de Lampedusa, perquè "es neguen a subministrar-los combustible".

A los compañeros de la ONG @PVolontaires, la avioneta privada que sobrevolaba el mar localizando barcas extraviadas a la deriva, están bloqueados en Lampedusa se niegan a suminístrales combustible, lo mismo nos hicieron a @openarms_fund ayer en Malta. NO QUIEREN TESTIGOS pic.twitter.com/hqJYW7PZsW — Oscar Camps (@campsoscar) 24 de juny de 2018

Arran del drama migratori, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que Catalunya està preparada "per rebre com a mínim 1.800 refugiats". "No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani", ha lamentat. Torra també ha exigit una reacció d'Europa, que avui celebra una reunió informal per trobar "solucions europees" a la qüestió de la immigració abans de la cimera formal prevista per dijous i divendres de la setmana que ve.

Volem Acollir. No podem tenir mil persones a la deriva al Mediterrani. A Catalunya estem preparats per rebre com a mínim 1.800 refugiats. Obrim les portes davant d'aquest drama humanitari i demanem que Europa no miri cap a una altra banda. #VolemAcollir https://t.co/dkRXhMnoka — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de juny de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha sortit al pas d'aquesta informació i ha ofert Barcelona com a "port segur". Colau ha criticat que Itàlia pretengui "deixar-les en mans de Líbia", on ha assegurat que "es tortura, viola i esclavitza les persones".