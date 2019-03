Un home cala foc a l'autobús escolar que conduïa a Itàlia

Un conductor que anava al volant d'un autobús escolar a Itàlia amb 51 alumnes ha aturat el vehicle a mig camí, n'ha fet baixar tots els estudiants i ha calat foc al vehicle. L'autobús ha quedat completament calcinat, i fins a 12 estudiants i dos adults han sigut traslladats a l'hospital a causa d'un inici d'intoxicació pel fum. Els fets han passat a la localitat de San Donato Milanese, al nord-oest d'Itàlia. El conductor és un home d'origen senegalès de 47 anys, que ha sigut detingut després de l'incident. Segons una primera reconstrucció dels fets, el conductor hauria cridat: "Cal posar fi a les morts al Mediterrani".

El conductor es diu Ousseynou Sy, tenia la nacionalitat italiana des de l'any 2004 i tenia antecedents penals per conducció sota els efectes de l'alcohol i per un cas de violència sexual contra menors. L'home havia de conduir al gimnàs dues classes de secundària de l'escola Vailati di Crema, però s'ha desviat del trajecte i ha començat a cridar mentre ensenyava un bidó de benzina i un encenedor, segons ha explicat al diari italià 'La Repubblica' una de les persones que anaven al vehicle. De fet, segons sembla, alguns dels alumnes, espantats, han trucat als pares i aquests han avisat per la seva banda les forces de seguretat, que han actuat immediatament.



Els 'carabineri' han trencat els vidres d'emergència de l'autobús perquè els alumnes poguessin sortir del vehicle, que ha quedat completament calcinat. Onze ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc de l'incident.