La influència del Mundial en les eleccions del Brasil

Que el banc central del Brasil determini el tancament de les seves sucursals durant els partits que disputa la selecció brasilera al Mundial de Rússia indica fins a quin punt el futbol impacta en la societat del gegant sud-americà.

“La nostra autoestima col·lectiva s’ha construït a partir dels resultats de la nostra selecció, que és un dels elements d’identitat d’aquest país”, explica a l’ARA Flávio de Campos, professor d’història de la Universitat de São Paulo (USP) i especialista en estudis sobre futbol i modalitats lúdiques. El Mundial coincideix sempre amb la celebració d’eleccions presidencials i legislatives al Brasil, des del 1994. “No hi ha una relació causa-efecte, però és innegable que l’agenda esportiva influeix en certa manera en la política”, assenyala el docent.

L’empresonament de Lula da Silva, que segueix liderant els sondejos electorals, ha portat a un escenari polític imprevisible. “Pensant en els comicis d’octubre, el resultat de la selecció [brasilera] al Mundial guanya encara més transcendència, perquè sens dubte influirà en l’humor del país”, apunta l’economista i consultor polític Bruno Duarte. I en conseqüència, també influirà en els resultats electorals.

Per exemple, la vaga de camioners que va deixar el Brasil sense combustible durant una setmana al maig va donar ales a l’extrema dreta, que encapçala les intencions de vot. El seu candidat, el militar a la reserva Jair Bolsonaro, va beneficiar-se del capital polític d’unes protestes en què els manifestants fins i tot van donar suport explícit a una intervenció militar per acabar amb el govern de Michel Temer. “És evident que hi ha un malestar latent. Una desfeta de la selecció pot fer augmentar encara més la base de l’extrema dreta, que es nodreix del desencant social i econòmic”, diu Duarte.

Flávio de Campos considera, en canvi, que “ningú serà capaç d’instrumentalitzar” una hipotètica eliminació de la selecció al Mundial. “Seria una decepció més en el període més pessimista de la història del Brasil, perquè, malgrat la retòrica dels grans mitjans i del fonamentalisme dels ajustos fiscals i la retallada de despeses, és impossible maquillar la realitat econòmica, el trencament social i la polarització que dificulta el consens mínim”, exposa. I ho argumenta basant-se en les limitacions del candidat Bolsonaro. “Estem parlant d’una caricatura, d’un personatge sense repertori, d’un groller, d’un imbècil que utilitza demagògicament el futbol, per exemple posant-se samarretes d’equips rivals, així com ho fa també amb el patriotisme i l’homofòbia. Si fos un feixista astut, articulat i amb un millor repertori, el futur seria encara més fosc”, explica.

Una victòria del Brasil a Rússia, segons el consultor Bruno Duarte, “reforçaria els partits tradicionals, perquè desactivaria el catastrofisme; ara bé, la dreta necessitarà deslliurar-se de la imatge de Michel Temer”, adverteix. El professor De Campos recorda que l’actual selecció brasilera suposa “l’antítesi del que és la societat brasilera avui dia perquè la selecció és organitzada i té prestigi”. En cas de guanyar el títol mundial, “hi haurà una cursa de tots els partits per veure qui és el més brasiler”, adverteix.

El repte de l’esquerra

L’esquerra brasilera té el repte, durant el Mundial, de tornar-se a apropiar dels colors verd i groc de la selecció, convertits en el gran símbol de les manifestacions dels sectors reaccionaris, que entre el 2014 i el 2016 van crear el caldo de cultiu necessari per a l’ impeachment a Dilma Rousseff. “Si ho aconsegueix -explica Flávio de Campos-, tindrà impacte en les eleccions de l’octubre perquè afeblirà la dreta, que s’ha apropiat d’un dels símbols dels país. Ara bé, si abdica de fer-ho serà un error històric i polític terrible, perquè la selecció forma part de la cultura de les classes populars, dels pobles indígenes i dels sectors en situació de misèria i d’espoli”.

El fet que la segona equipació del Brasil, de color blau, estigui exhaurida en algunes botigues o que se n’intentés comercialitzar una rèplica vermella amb la falç i el martell, prohibida per la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), evidencia la situació d’anormalitat que hi ha. “És una resposta de la gent que aquests dies vol animar la seva selecció però no vol que l’associïn als moviments de dretes i parafeixistes, que s’han quedat el groc i el verd”, aclareix De Campos.