El cas de la ‘instagramer’ detinguda per ballar sacseja l’Iran

“No pretenia animar ningú a fer el mateix. No treballo amb ningú més. No he rebut formació. Només faig gimnàstica”, deia dissabte plorosa i tremolant a la televisió pública iraniana Maedeh Hojabri. En una de les freqüents confessions forçoses en horari de màxima audiència, aquesta adolescent admetia, al costat d’altres detinguts, el crim d’haver penjat al seu compte d’Instagram uns vídeos on se la veu ballant. Hojrabi, de 18 anys i amb 600.000 seguidors a la xarxa social, ha caigut en l’última onada d’empresonaments de la ciberpolicia iraniana i el seu compte ha estat suspès.

En les imatges, filmades a la seva habitació, la noia balla cançons perses i també d’altres d’autors com Shakira i Justin Bieber. En un altre vídeo apareixia explicant la història del parkour, la tècnica de superar obstacles urbans, molt popular a l’Iran. Però la censura s’ha girat contra les autoritats de Teheran: el cas ha despertat una enorme polèmica i molts iranians han compartit els vídeos a les xarxes. Artistes, periodistes, activistes i polítics i milers d’iranians han expressat la seva indignació pel cas.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3 — Negar (@NegarMortazavi) 8 de juliol de 2018

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 7 de juliol de 2018

Encara no s’han presentat càrrecs formals contra la noia, però el mateix dia que s’emetia la seva confessió el cap de la ciberpolicia de Teheran, Touraj Kazemi, anunciava que qui pengés a les xarxes material “indecent” podria ser processat per atemptat contra la seguretat nacional.

El ball, un pecat

L’article 638 del Codi Penal iranià considera el ball un pecat. Cometre actes impurs en llocs públics es castiga amb dos mesos de presó i fins a 74 fuetades. Si l’acte no és punible però atempta contra la “decència” la pena és de deu dies a dos mesos de presó i el mateix nombre de fuetades.

Instagram és l’única xarxa social que fins ara funcionava lliurement a l’Iran. Telegram va ser prohibida el maig i Facebook i Twitter estan controlats des del 2009, tot i que el jovent del país s’espavila per saltar-se els controls. Molts temen ara que la xarxa per compartir imatges sigui l’objectiu de la censura del règim dels aiatol·làs. “Hi ha una nova generació que no accepta un estil de vida que promet el paradís, una generació farta de la corrupció, de la política, de la religió, de les mentides i les decepcions. Creuen que les estructures i tradicions actuals són un obstacle per a una vida plena”, alerta el bloguer Hossein Ronaghi.

This is a new generation who does not want to be forced into a lifestyle that promises afterlife of paradise; a generation tired of coercion, politics, religion, lies & deceptions. A generation that finds the current structures & traditions as an obstacle for a joyful life. — Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) 9 de juliol de 2018

El 2014 un grup de sis fans de Pharrell Williams va ser detingut per un vídeo gravat en un terrat en què cantaven Happy. Van ser condemnats a un any de presó i 91 fuetades, però l’execució de la pena es va suspendre mentre no reincidissin. Per Hadi Ghaemi, director del Centre Iranià per als Drets Humans, amb seu a Nova York, “el govern no deixa ni respirar els iranians. Vol controlar com es vesteixen, quina música escolten, els llibres que llegeixen, les pel·lícules que veuen i com viuen la seva vida”.

Ahir es va saber que Shaparak Shajarizadeh, una de les dones que s’havia tret el vel al carrer en les protestes actuals contra l’obligatorietat del mocador, va ser condemnada a dos anys de presó. La dona ha decidit marxar de l’Iran.