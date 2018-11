Els inversors de la Xina aposten per Catalunya

Les empreses xineses han destinat els últims tres anys uns 4.000 milions d’euros per invertir a Espanya, una xifra que podria augmentar després que el mercat dels Estats Units els hagi quedat barrat per l’enfrontament comercial amb l’administració de Donald Trump. I la visita del president xinès, Xi Jinping, pot servir per accelerar el flux inversor de les empreses xineses a l’Estat.

Els principals sectors en què s’han centrat les empreses xineses són l’agricultor, l’alimentari, l’immobiliari, el turístic i el logístic. En aquest últim camp, el gegant asiàtic de les vendes per internet, Alibaba, ha estat explorant la possibilitat de trobar una localització a Madrid o a Barcelona per a la seva plataforma AliExpress.

Exemples d’inversions xineses n’hi ha molts. El 2015 la cadena industrial xinesa Bright Food, la més gran del país asiàtic i de propietat pública, va comprar la cadena catalana de distribució Miquel Alimentació per uns 110 milions d’euros.

No és l’única inversió xinesa a Catalunya. Sense anar més lluny, un inversor xinès, Rastar, va destinar 83 milions d’euros per adquirir el Reial Club Deportiu Espanyol. No és l’únic club de primera amb capital xinès; també l’Atlètic de Madrid va rebre una injecció de 52 milions d’euros del grup Wanda.

Però la inversió xinesa a Catalunya de més volum els últims anys és l’entrada d’Orient Hontai a Mediapro. El grup xinès va adquirir un 53% del grup audiovisual dirigit per Jaume Roures per 1.016 milions d’euros. I la xinesa Avic va comprar Aritex, la filial aeroespacial de Comsa, quan la constructora es va veure obligada a iniciar un procés de desinversió en els negocis que no són de construcció.

A l’Estat, els inversors xinesos han buscat tot tipus d’actius, des de l’edifici España de Madrid, que va comprar Wanda per 265 milions d’euros, fins a participacions en empreses com Osborne i Campofrío, actius hotelers com el Barceló Santiago i el Ritz de Madrid i empreses energètiques com Nclave Solar.