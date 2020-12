Una investigació periodística revela que els Mossos vigilaven l'excònsol de Mèxic a Barcelona

El nomenament de Fidel Herrera com a cònsol de Mèxic a Barcelona l'octubre del 2015 va encendre totes les alarmes a la comunitat mexicana de Catalunya. Acusat de vincles amb el narcotràfic i la corrupció quan va ser governador de Veracruz, el seu passat va portar l'Ajuntament a demanar explicacions al ministeri d'Exteriors espanyol per haver-ne acceptat les credencials. Una investigació periodística publicada aquest diumenge a la plataforma OCCRP revela que els Mossos d'Esquadra van estar controlant els seus moviments i que van comprovar com es relacionava amb xarxes de blanqueig a Catalunya i Andorra. El gener del 2017 Herrera va tornar precipitadament a Mèxic i les investigacions es van aturar. El periodista de Barcelona Antonio Baquero és un dels signants del reportatge, que s'ha elaborat en equip.

Segons explica a l'article Toni Rodríguez, cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, van rebre informacions que el cònsol "podria estar relacionat amb xarxes de blanqueig i tenir relacions de tipus criminal amb traficants de droga de Catalunya". I van seguir-ne els passos per Barcelona i Andorra, on es movia sempre amb un fort desplegament de seguretat. El seguiment policial era esperable, tenint en compte que a Mèxic se'l considerava líder dels Zetas, una de les bandes més violentes en un dels països més violents del món.

Fonts policials asseguren al reportatge que Herrera va desenvolupar a Barcelona "una activitat frenètica i que era molt difícil saber on s'acabava el consolat i on començava el càrtel". Entre les persones amb qui es va relacionar hi ha Simón Montero Jodorovich, president de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, que va ser detingut l'any passat acusat de tràfic de drogues i blanqueig de diners. En la mateixa operació policial s'investiguen els cònsols honoraris de Mali, Albània i Croàcia.

Els Mossos també van comprovar els contactes personals d'Herrera, entre els quals hi havia coneguts líders dels Zetas i l'editor mexicà Bernardo Domínguez Cerceres, propietari de Malpaso Ediciones, que al juliol va ser imputat per blanqueig de diners en benefici de Jordi Pujol Ferrusola a través d'Andorra, on el cònsol mexicà anava amb freqüència.

La investigació periodística s'inscriu en el projecte Forbiden Stories (Històries Prohibides), en què participen 60 periodistes de 25 mitjans per continuar les investigacions iniciades per periodistes assassinats per la seva feina. En aquest cas han volgut seguir el treball de Regina Martínez, assassinada el 2012 a Veracruz quan investigava Fidel Herrera.