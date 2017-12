Un judici injust contra ‘la Mandela de Ruanda’

Fa set anys, un mes i onze dies que Victoire Ingabire compleix la pena de 15 anys de presó a què va ser condemnada per incitació a la violència i banalització del genocidi de Ruanda del 1994. Durant aquests llargs anys, la seva defensa i grups a favor dels drets humans no han parat de denunciar que tot el procés va estar ple d’irregularitats que van deixar en indefensió aquesta opositora del president Paul Kagame. Ara el Tribunal Africà de Drets Humans i dels Pobles, amb seu a Tanzània, acaba de donar la raó a Ingabire en assegurar que els tribunals ruandesos van vulnerar els seus drets fonamentals. Els magistrats d’aquest tribunal eviten posicionar-se sobre si el judici contra l’opositora s’ha de tornar a repetir o se l’ha d’alliberar però en tot cas es demana a l’estat ruandès que en un termini de sis mesos remeti un informe amb les mesures adoptades en aquest cas, explica Jordi Palou-Loverdos, advocat de les víctimes catalanes, espanyoles i ruandeses a Ruanda i la República Democràtica del Congo i mediador en processos de pau a Ruanda. “La pressió internacional continua sent cabdal -assegura el lletrat- perquè la decisió judicial no quedi només com una declaració simbòlica de vulneració de drets sense efecte real en el seu empresonament injust”.

El Tribunal entén que en tot el procés no s’han presentat proves concloents per inculpar-la de les greus acusacions i, per tant s’ha violat la seva presumpció d’innocència. Palou-Loverdos subratlla que el risc és que el govern de Kagame no accepti la petició dels magistrats africans. Ruanda, de fet, en previsió d’una condemna adversa, es va retirar del tribunal però la petició no li va ser acceptada.

Tornada de l’exili

Després de 16 anys d’exili als Països Baixos, Ingabire, la Mandela de Ruanda, va tornar a Ruanda el 2010, atenent la crida que va fer el president ruandès d’iniciar un veritable procés democràtic al país. Ingabire pretenia concórrer a les eleccions de l’agost d’aquell any però va ser arrestada abans que pogués registrar la seva formació d’esquerres, FDU-Inkingi. L’opositora qüestiona la narrativa oficial sobre el genocidi que promou Kagame, acusat per la justícia espanyola per la neteja ètnica contra hutus i twes a Ruanda i el Congo, i també per la mort de set cooperants espanyols i dos de catalans.