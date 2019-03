Alliberada una de les acusades de matar el germà de Kim Jong-un

La indonèsia Siti Aisyah, una de les acusades d'assassinar el germà gran de Kim Jong-un, el president de Corea del Nord, ha estat alliberada perquè la justícia indonèsia ha considerat que va cometre l'acte "sense tenir coneixement" que es tractava d'un assassinat.

El fiscal general malaisi ha retirat l'acusació arran de les al·legacions del ministeri de Lleis i Drets Humans d'Indonèsia, que va presentar un informe en què afirma que l'acusada va ser manipulada per la intel·ligència nord-coreana. Va assassinar Kim Jong-nam, el germà del mandatari nord-coreà, "sense tenir coneixement" del que estava fent.

L'assassinat es va produir el 13 de febrer del 2017 a la terminal de sortides de l'aeroport de Kuala Lumpur, a Malàsia. Aisyah, juntament amb una altra noia d'origen vietnamita, va assaltar el germà del mandatari nord-coreà passant-li per la cara un mocador amb una substància que elles creien que era inofensiva. De fet, les dues acusades asseguren que es pensaven que estaven participant en una broma per a un programa de televisió. Però res més lluny de la realitat, ja que el mocador contenia una substància coneguda per l'OTAN com a XV, un agent neurotòxic utilitzat com a arma química que va matar el germà de Kim Jong-un en menys de mitja hora.

"Aisyah va ser induïda a creure que actuava per a un 'reality show', i per tant no coneixia les raons reals de la seva interpretació [...] i no tenia intenció de matar Kim Jong-nam", remarcava l'informe enviat pel ministre Yasonna Laoly al fiscal general malaisi.

L'exacusada ha arribat aquest matí escortada per la policia al tribunal de Kuala Lumpur, on se celebra el judici per aclarir què va passar amb el germà del líder nord-coreà. Però, just abans de reprendre la sessió, el jutge ha comunicat a Aisyah que el fiscal general havia decidit retirar l'acusació contra ella, i ha posat fi així a més de dos anys de presó.

"Vull veure la meva família [...]. Estic bé de salut, els serveis de la presó són molt bons", ha dit Aisyah. La jove ha abandonat els jutjats i s'ha dirigit a l'ambaixada indonèsia a Kuala Lumpur per agrair el suport rebut. També ha assegurat que aquest dilluns tornarà al seu país.



L'altra acusada, la vietnamita Doan Thi Huo, és la noia que va posar el mocador a la cara de la víctima i a continuació es va dirigir als lavabos de l'aeroport. Aquesta fugida ràpida cap als lavabos és utilitzada per la fiscalia com una prova que sí que coneixia la toxicitat del producte que va utilitzar. Dijous continuarà la seva declaració. Si finalment és culpable, s'enfronta a una condemna de pena de mort.



Tant Corea del Sud com els Estats Units han acusat Pyongyang d'estar al darrere de l'assassinat, però els nord-coreans asseguren que les acusacions són tendencioses. Les autoritats del país més tancat del món diuen que el germà de Kim Jong-un va morir d'un atac de cor, i acusen la comunitat internacional de conspirar contra el país.