El laborisme vol un Brexit tou amb una "unió duanera permanent" amb la UE

El Partit Laborista aposta finalment per la forma més tova de Brexit possible. En un discurs fet aquest dilluns a Coventry, el líder de la formació, Jeremy Corbyn, s'ha compromès a buscar una forma "d'unió duanera permanent" amb la Unió Europea (UE), en una iniciativa que posa el govern de Theresa May contra les cordes.

El líder de l'oposició ha confirmat, doncs, que el seu partit "buscarà un acord final [amb la UE] que permeti l'accés total als mercats europeus sense nous impediments per al comerç i sense reducció de drets, normes i proteccions. Fa molt que hem argumentat —ha dit Corbyn— que una unió duanera és una opció viable per a l'acord final. Per tant, el Partit Laborista buscarà negociar-la per garantir que no hi hagi tarifes amb Europa, i que ajudi a evitar la necessitat d'una frontera dura a Irlanda del Nord".

El laborisme obre la possibilitat d'una derrota clau dels conservadors al Parlament immediatament després de les vacances de Pasqua. Una aliança dels laboristes i dels conservadors rebels, partidaris d'establir un marc fet a mida per al Regne Unit amb la UE, pot fer descarrilar els postulats dels 'brexiters' de línia dura que ara predominen dins del govern de May. La nova unió duanera no seria, però, igual que la que ja existeix a través de la UE o de l'Àrea Econòmica Europea.

Encara que ha reconegut que no proposen "un segon referèndum, sinó un vot significatiu en el Parlament sobre l'acord final", en tant que "el laborisme respecta el resultat del referèndum", Corbyn ha insistit que no donen suport a "cap acord dels 'tories' que perjudiqui els llocs de treball, els drets [dels treballadors] i el nivell de vida". Per aquesta raó ha assegurat que el seu partit intentarà negociar les condicions per restar a dins d'un mercat únic, també "fet a mida". La negociació afectaria "proteccions, aclariments i exempcions" per tal d'establir quines condicions s'hi aplicarien.

Setmana clau a Londres

Un Regne Unit obert al món i sense barricades

El discurs de Corbyn, però, ha volgut anar més enllà de la relació del Regne Unit amb la Unió, perquè ha esbossat quin ha de ser el paper internacional del Regne Unit en el context d'un "món global" després que es completi la sortida de la UE: "A diferència de l'actual primera ministra, que diu que, si creus que ets un ciutadà del món, no ets un ciutadà d'enlloc, nosaltres creiem que només podem aconseguir allò que volem en tant que ciutadans del Regne Unit que reconeixem que som ciutadans del món."

Corbyn: "Euroescèptic no és sinònim d'antieuropeu. No ho soc. Vull veure una col·laboració estreta i progressiva amb tot Europa després del Brexit"

De fet, el "laborisme és el partit del nou sentit comú", ha continuat dient, i ha admès, però, que "l'escepticisme és bo, especialment en els polítics". I, alhora, s'ha volgut desmarcar d'aquells que l'han titllat d'"antieuropeu", especialment per la seva tímida campanya durant el referèndum del Brexit de fa dos anys: "Sovint el terme «euroescèptic» en realitat es converteix en sinònim d'«antieuropeu». I no ho soc. Vull veure una cooperació estreta i progressiva amb tot Europa després del Brexit". I ha afegit: "No estem aixecant barreres proteccionistes, ni tanquem les fronteres i ens parapetem darrere de barricades. Volem una relació estreta i progressiva amb tot Europa després del Brexit".

Els termes del Brexit que ha proposat el laborisme són no només els millors per mantenir el nivell de vida dels britànics i protegir els llocs de treballs, sinó, també "per evitar el retorn d'una frontera dura a Irlanda", ha assegurat Corbyn, compromès amb "la construcció d'una Gran Bretanya més pròspera i més igualitària, en què cada una de les regions es beneficiï i no quedi cap comunitat enrere".

El líder laborista ha volgut reconèixer que molts dels seus tradicionals votants també es van inclinar pel Brexit i, davant dels previsibles atacs que rebrà en les pròximes hores, el seu discurs ha tingut un missatge específic per a ells: "Moltes de les àrees que van votar per sortir de la UE són les mateixes que s'han perdut arran d'anys d'una manca d'inversions crònica. Zones on moltes persones es veuen menystingudes per la manca d'oportunitats, on la gent sent que el sistema està enfrontat a ells perquè no poden tenir un treball segur i decent". Per això la insistència constant que el Brexit no anteposarà cap criteri ideològic a la "seguretat dels llocs de treballs i als estàndards del nivell de vida", ja prou castigats des del referèndum i a causa de deu anys de retallades econòmiques en els serveis socials i sanitaris.

La proposta de Corbyn s'ha anunciat vint-i-quatre hores després que vuitanta parlamentaris laboristes signessin aquest diumenge una carta el diari 'The Observer' en què demanen una forma d'unió duanera amb la UE i el manteniment dels beneficis que aporta la pertinença al mercat únic.

La intervenció de Corbyn té lloc en una setmana fonamental per als plans de govern en relació amb aspectes clau de la sortida de la Unió. Aquest dimecres, Londres farà públics oficialment els plans que pensa posar en pràctica per continuar amb una no-frontera entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord, i divendres Theresa May respondrà a Corbyn amb la proposta del seu executiu per a la segona fase de la negociació amb Brussel·les, que és a punt d'obrir-se, a partir de la setmana vinent.