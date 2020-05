El mal temps ajorna la tornada a l'espai de la NASA a l'espai des de sòl nord-americà

Les pitjors previsions s'han complert aquesta nit i les condicions meteorològiques adverses han obligat a ajornar la tornada a l'espai de la NASA, tot just minuts abans del compte enrere perquè la nau Crew Dragon s'enlairés. Donald Trump, acompanyat pel seu vicepresident Mike Pence i la primera dama, Melania Trump, s'havien traslladat fins al Centre Kennedy de cap Canaveral per contemplar una imatge que no es veia des del 2001 i que ha aixecat una gran expectació als Estats Units, pendent de tenir una bona notícia enmig de la pandèmia.

No ha pogut ser i la nau, propietat de la companyia SpaceX, s'ha quedat a terra i tornarà a provar sort dissabte vinent a les 20.22 hores, en horari de Catalunya, si la climatologia i les condicions tècniques són favorables. L'enlairament del coet Falcon amb la càpsula Crew Dragon, a bord de la qual hi havia els astronautes Doug Hurley i Bob Behnken, amb la missió de comprovar l'eficàcia dels sistemes de transport ideats per l'aeronàutica que dirigeix el sud-africà Elon Musk. L'operació és la prèvia necessària, un test abans d'iniciar els vols comercials a l'espai.

La missió avortada temporalment forma part del programa comercial de vols espacials amb què la NASA busca abaratir els costos dels viatges a l'espai a través de companyies privades com la del sud-africà Elon Musk, que el 2014 va guanyar juntament amb el gegant Boeing un contracte de la NASA per al transport de tripulants.

Quan els Estats Units va cancel·lar el seu programa de transbordadors el 2011, la NASA es va veure obligada a fer servir el Centre d'Entrenament d'Astronautes Gagarin de Rússia, al qual han abonat milions de dòlars cada any per enviar els seus astronautes a la nau Soiuz. Així que el llançament d'avui és vist com una manera que la Casa Blanca recuperi el prestigi i les posicions perdudes en l'última dècada en la cursa espacial.

651x366 El coet SpaceX Falcon 9 moments abans d'avortar el llançament programat de la missió / REUTERS / Joe Skipper El coet SpaceX Falcon 9 moments abans d'avortar el llançament programat de la missió / REUTERS / Joe Skipper

Les probabilitats que es produeixin les condicions climàtiques propícies augmentaran fins al 60% dissabte, segons han indicat els experts després de la cancel·lació de l’enlairament. La tempesta tropical Bertha, i el dinamisme de l’clima a l’estat de Florida van ser dues de les principals raons per decidir deixar els astranautes a terra.