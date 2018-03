Un mallorquí mor a Londres per una presumpta intoxicació

Un mallorquí va morir ahir en un hotel de Londres a causa d'una presumpta intoxicació de monòxid de carboni, segons ha informat aquest dimarts la policia britànica. Així mateix, un madrileny es troba en "estat crític" per la mateixa raó.

Un amic de les dues víctimes, Guillermo Trapiello, ha detallat que el mallorquí mort es diu Marcos Servera, tenia 34 anys i compartia habitació amb el madrileny Esteban García, de 37 anys, des de divendres passat a l'Hotel Mayflower, al barri londinenc de Kensington. García està en "estat molt greu, en coma induït, a la unitat de cures intensives" de l'Hospital Chelsea and Westminster. Segons aquesta mateixa font, Marcos Servera treballava com a realitzador i Esteban García és enginyer de camins.



L'hotel on s'allotjaven les dues víctimes ha estat evacuat i acordonat, i de moment continua tancat al públic. La policia britànica ha informat a través d'un comunicat que ha detectat un "volum elevat de monòxid de carboni" a l'establiment, però que la investigació encara no ha finalitzat. Els agents també han precisat que el mallorquí va ser trobat mort al mateix hotel i que, de moment, les raons són "inexplicables".

Així mateix, la policia ha informat que dos agents que van acudir a l'hotel després de l'incident també "es van trobar malament i van ser traslladats a un hospital del centre de Londres com a mesura de precaució". Tots dos agents, però, ja han estat donats d'alta. El servei d'ambulàncies manté sota vigilància els treballadors de l'hotel per assegurar-se que ningú més se sent malalt. Scotland Yard ha declarat que l'autòpsia del mallorquí es realitzarà quan ho considerin oportú.

L'amic de les víctimes també ha precisat que els dos homes tenien previst anar al musical de Hamilton dilluns a la tarda, però que els va resultar impossible, ja que abans es van sentir indisposats.