Una massacre pensada per a les xarxes socials

L’acció de terror massiu a Nova Zelanda es va retransmetre en directe per al món a través de les xarxes socials. El vídeo de 17 minuts d’una part de l’atac que es va difondre per internet és una de les gravacions en alta definició més pertorbadores de l’era digital: un grotesc document en primera persona sobre la capacitat d’inhumanitat de l’home.

Els vídeos d’atacs estan dissenyats per amplificar el terror. Però el que converteix aquest últim en “un acte de violència extraordinari i sense precedents” és la naturalesa metòdica com es va dur a terme, i com es va dissenyar aparentment per obtenir-ne la màxima viralitat. Tot i que Facebook, Twitter i YouTube es van esforçar per eliminar el vídeo, els seus usuaris van ser més ràpids. Les noves eines d’intel·ligència artificial creades per eliminar continguts terroristes de les xarxes no pot derrotar l’impuls humà de tafanejar. En pocs minuts el vídeo es va descarregar i emetre en moltes plataformes que el van rebotar a tot el món. Es van fer captures de pantalla de frames de cossos immòbils i es van penjar a Reddit, 4chan i Twitter, compartides sense parar.

L’assassí volia l’atenció del món i la va captar. No és el primer acte de violència retransmès en directe, però és diferent en part per l’aparent familiaritat del tirador amb els racons més foscos d’internet. La gravació conté nombroses referències a la cultura onlinei els mems. El rastre digital del tirador apunta a una motivació supremacista blanca. Però el seu manifest de 87 pàgines està ple de comentaris irònics i autoreferencials, escrits aparentment per fer enfadar les comunitats que semblen haver ajudat a radicalitzar-lo. Sembla que el tirador, nadiu d’internet, comprèn tant les dinàmiques de la plataforma per propagar informació esbiaixada i que divideix com la manera de sembrar la discòrdia.

Tan terrorífica com la violència mateixa és la bona feina de la comunitat online en favor del pistoler. Potser és la nova realitat. L’odi conspirador no només salta d’internet a la vida real, sinó que també es converteix en una arma viral.