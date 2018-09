L'huracà 'Florence' toca terra a la costa sud-est dels Estats Units amb categoria 1

L'altre punt sota el radar són les Filipines, on es preveu que a partir de demà dissabte hi arribi el tifó 'Mangkhut', que de moment ja és el tifó més poderós de la temporada i es preveu que passarà per sobre de la costa nord-oriental de l'arxipèlag filipí. Al voltant de 10.000 residents ja han estat evacuats i s'han instal·lat més de 2.000 refugis a la meitat nord de l'illa de Luzón.