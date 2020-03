Més de 30 metges morts i 5.000 de contagiats a Itàlia

Es deia Gino Fasoli i tenia 73 anys. S’havia jubilat feia quatre anys, però es resistia a penjar la bata de metge. Solter i sense fills, aquests últims anys havia participat com a voluntari en el transport de malalts a Lourdes i havia col·laborat amb Metges Sense Fronteres a l’Àfrica. Coneixent-lo, a ningú li va estranyar que aquest exfrare no s’ho pensés dues vegades quan va rebre la trucada dels seus antics companys perquè s’unís a ells en l’emergència del coronavirus. “A finals de febrer em va dir que finalment li havien donat una mascareta. No una per a cada dia, una en total”, denuncia el seu germà Giuseppe. Gino Fasoli va morir la setmana passada a l’Institut Clínic San Rocco de Brescia, al nord d’Itàlia, on s’està lliurant la batalla més difícil contra l’epidèmia.

El doctor Fasoli és només un més dels 33 metges que han perdut la vida a Itàlia des que es va registrar el primer cas de coronavirus a la localitat de Codogno, el primer poble a ser aïllat al país al costat de deu més de la Llombardia i el Vèneto. En aquesta localitat d’uns 16.000 habitants tots coneixien Marcello Natali. Metge de capçalera a l’ambulatori, secretari de la Federació Italiana de Metges de Família a la província de Lodi, 57 anys i sa. “La seva mort demostra com fins i tot una persona sana i propera a nosaltres pot ser contagiada i desaparèixer”, va dir l’alcalde de Sant Giorgio de Piano, un altre poblet on Marcello no era el doctor Natali, sinó el fill de don Mario, l’històric metge de poble.

La llista de metges morts a Itàlia no deixa d’augmentar, mentre que els treballadors sanitaris contagiats -doctors, infermers, cuidadors, farmacèutics- ja superen els 5.200, gairebé el doble dels registrats a la Xina, segons les últimes xifres de l’Institut Superior de Sanitat. “Ens sentim oblidats. No podem permetre que els nostres metges siguin enviats a combatre el virus amb les mans nues. És una lluita desigual que ens perjudica a nosaltres, als ciutadans i a tot el país”, va denunciar Filippo Anelli, president de la Federació Nacional dels Ordres de Metges (Fnomceo), que cada dia actualitza en la seva pàgina web la llista dels “caiguts” durant l’epidèmia del Covid-19.

Situació “catastròfica”

En una carta publicada a la revista científica New Journal of Medicine, 13 metges de l’Hospital Joan XXIII de Bèrgam adverteixen que s’enfronten a una situació “catastròfica” davant la falta de mitjans i la sobrecàrrega de treball. “Molts sanitaris són portadors asimptomàtics de la malaltia. Alguns s’arrisquen a morir, inclosos els més joves, cosa que augmenta encara més les dificultats i l’estrès dels que estan en primera línia”. I denuncien: “Els pacients més ancians no són reanimats i moren en soledat sense accedir a cures pal·liatives adequades”.

Per fer front a l’emergència sanitària, un centenar de viròlegs militars russos va arribar ahir a la Llombardia per col·laborar amb el personal mèdic local. Aquest contingent s’unirà als 52 especialistes cubans amb experiència en catàstrofes humanitàries que ja estan treballant en diversos hospitals de campanya de la regió, la més castigada per l’expansió del coronavirus.

Més de 7.500 morts, però baixen els contagis

Itàlia va registrar ahir 683 noves morts per coronavirus en 24 hores, menys que les 738 confirmades a Espanya en el mateix període. En total, 7.503 persones han mort al país transalpí, mentre que el nombre de contagis supera els 74.000. Els casos positius actuals són 57.521, 3.491 més que el dia anterior, segons les dades de Protecció Civil. Tot i que la xifra d’infeccions s’ha reduït per quart dia consecutiu, els experts adverteixen que encara és aviat per cantar victòria, i subratllen que la dada més esperançadora és que més de 9.300 persones han sigut donades d’alta des que es va registrar el primer brot, gairebé un miler en les últimes hores. Ranieri Guerra, assistent de director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), veu “extremadament positiu” que s’estigui alentint la velocitat de creixement de les infeccions i creu que Itàlia podria arribar al pic de nous contagis per coronavirus aquesta mateixa setmana.