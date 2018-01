Els metges rebutgen fer proves d’edat als migrants a Alemanya

L’Associació Mèdica Alemanya ha informat que els metges alemanys es negaran a sotmetre els sol·licitants d’asil que suposadament són menors d’edat a proves mèdiques per comprovar la seva edat. La conservadora Unió Social Cristiana (CSU) -el partit aliat de la CDU, la formació d’Angela Merkel- exigeix que aquests tests siguin obligatoris perquè consideren que molts refugiats menteixen i no revelen la seva edat real -es fan passar per menors- per evitar ser deportats.

En concret, els socialcristians volen que es mesuri la dentadura de tots els sol·licitants d’asil adolescents i se’ls faci una radiografia del canell per comprovar el nivell de desenvolupament de l’os, un test que, per cert, ja es fa a Catalunya. Els facultatius, en canvi, consideren que aquestes proves mèdiques no són fiables per determinar l’edat d’una persona i les considera poc ètiques. Segons el president de l’Associació Mèdica Alemanya, Frank Ulrich Montgomery, aquests tests tenen un gran marge d’error. “Aquest tipus d’exàmens són complexos, molt cars i generen moltes incerteses -assegura-. És inadmissible fer-los a tots els refugiats”.

Actualment els funcionaris d’Immigració a Alemanya fan entrevistes als sol·licitants d’asil per determinar la seva edat. Les proves mèdiques són només voluntàries. La CSU, però, insisteix que els tests han de ser obligatoris i que inclourà aquest tema com un afer per negociar a l’hora de formar govern amb la CDU. “Vull que tots els joves que arriben al nostre país i asseguren que són adolescents se sotmetin a aquestes proves”, va dir Joachim Herrmann, ministre de l’Interior a l’estat federal de Baviera i membre de la CSU. “La gent jove costa més a les arques públiques en termes d’ajudes i tenen menys responsabilitat penal. No ens podem quedar de braços creuats”, va afegir.

Ahir va fer cent dies que Alemanya va celebrar eleccions generals i el país encara continua sense govern. Diumenge la CDU, la CSU i el Partit Socialdemòcrata (SPD), de Martin Schulz, reprendran els contactes per parlar de la possibilitat de formar un executiu de coalició. La CSU pretén reduir els ajuts als refugiats, una proposta difícil d’acceptar per a l’SPD.