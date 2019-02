Moscou protesta pels presos polítics i la repressió de Putin

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pels bulevards de Moscou per exigir la llibertat dels presos polítics, tot i que la manifestació, convocada com la 'marxa de la ira de les mares', no tenia autorització de l'ajuntament de la capital russa. "Llibertat als presos polítics!", "Rússia serà lliure!", han estat algunes de les consignes corejades pels manifestants.

Precisament per no disposar del permís, els organitzadors han convertit la protesta en un "passeig col·lectiu" evitant exhibir les pancartes i sense envair els carrers per evitar accions policials. A d'altres ciutats russes, com Sant Petersburg, també s'han convocat marxes i altres manifestacions de protesta, encara que menys nombroses, segons ha informat l'emissora Ràdio Svoboda.

El detonant de les protestes han estat els casos penals oberts contra les activistes Anastasia Xevtxenko i Liya Milushkina, ambdues de l'ONG Rússia Oberta, declarada "indesitjable" per l'autoritats russes. El passat 31 de gener, després que Xevtxenko complia condemna en arrest domiciliari, la seva filla gran, de 17 anys, va morir a l'hospital d'una malaltia sense que les autoritats li permetessin visitar-la.

"Avui, la persecució de dones, de mares que volen un un futur millor i una millor organització de l'estat i la societat, s'ha convertit en una cosa habitual", assenyalava la convocatòria de la marxa publicada en les xarxes socials.

Una de les organitzadores de la manifestació, la periodista i politòloga Marina Litvinovich, s'ha mostrat satisfeta de la resposta a la convocatòria i que la marxa conclogués sense incidents. "Amb aquestes persecucions judicials les autoritats busquen acabar amb tot indici d'activitat política", ha dit a la premsa Litvinovich, en el passat consellera del magnat rus Mikhaïl Jodorskovski, actualment a l'exili i un dels més acèrrims adversaris del president rus, Vladímir Putin .