El ministre d'Ecologia de Macron anuncia als mitjans que dimiteix sense avisar-lo

Nicolas Hulot, ministre francès d'Ecologia i número 3 del govern d'Emmanuel Macron, ha anunciat avui per sorpresa en una entrevista en directe la seva dimissió, sense avisar el president ni el primer ministre, Édouard Philippe. Hulot, un dels fitxatges estrella de Macron, ha dit que no ho ha fet perquè haurien intentat dissuadir-lo.

En declaracions a la ràdio France Inter, Hulot ha dit que estava desencantat per la seva incapacitat personal, però sobretot del conjunt de la societat, per canviar "el model dominant" liberal que està destruint el medi ambient. El ministre dimissionari ha explicat que va decidir plegar després d'una reunió sobre caça presidida per Macron, però ha matisat que sent una "profunda admiració" pel president i que no vol que la seva decisió el perjudiqui. Ha revelat que en aquella trobada va "descobrir la presència d'un lobi que no estava convidat", en referència a Thierry Coste, que treballa per a la Federació Nacional de Caçadors, i ha denunciat que "la presència de grups de pressió en els cercles de poder és significativa".

Hulot ha assegurat que darrere la seva sortida del govern hi ha "una acumulació de decepcions", però sobretot el fet d'haver perdut la fe en el que feia. "Si continués un any més, faríem alguns avenços, però no canviaran les coses".

El dimissionari tenia rang de "ministre d'Estat" i havia sigut un dels grans fitxatges de Macron, pel fet de ser un personatge molt mediàtic, que va treballar durant anys com a divulgador de la causa mediambiental a la televisió.

En una primera reacció en calent, el portaveu del govern, Benjamin Griveaux, ha lamentat la sortida d'Hulot i ha reconegut la seva feina, però alhora ha dit que "hauria sigut una cortesia mínima avisar el president de la República i el primer ministre".