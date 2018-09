El primer ministre suec cau arran d’una moció de censura presentada per la dreta i la ultradreta

El primer ministre socialdemòcrata de Suècia, Stefan Löfven, ha sigut destituït aquest dimarts pel Parlament suec després de perdre, per 204 vots a favor contra 142, la moció de censura que l’oposició va presentar contra ell. Löfven i el seu executiu en minoria continuaran exercint el poder en funcions fins que la nova cambra constituïda després de les disputades eleccions generals del 9 de setembre triï un nou govern.

El bloc de l’esquerra va guanyar els comicis amb 144 escons, davant dels 143 de l’Aliança, de centredreta, i dels 62 del xenòfob Demòcrates de Suècia (SD), que és clau per assegurar la majoria dels conservadors.

La destitució de Löfven era d'esperar després que tant l’Aliança com els Demòcrates haguessin insistit durant la campanya i després dels comicis que votarien contra la continuïtat del govern del socialdemòcrata, que havia format coalició amb el Partit del Medi Ambient. "Suècia necessita una nova direcció i un nou govern", ha dit el líder conservador, Ulf Kristersson, abans de la votació d’aquest dimarts al Parlament suec.

El cap del grup parlamentari socialdemòcrata, Anders Ygeman, ha recordat que el seu partit va ser el més votat dins del bloc amb més suports i ha avisat l’Aliança que ara dependrà del suport actiu de la ultradreta de la SD. "Encara que sigui destituït, la situació a la cambra serà la mateixa. Per això, Stefan Löfven segueix sent el candidat més lògic per intentar formar govern", ha assenyalat el portaveu socialdemòcrata.

El nou executiu, una incògnita

El president del Parlament suec, el conservador Andreas Norlén, haurà d’iniciar ara les converses amb els líders dels grups parlamentaris per escollir el candidat que consideri que té més suports per formar un executiu i tirar endavant els pressupostos. Norlén tindrà quatre intents per triar un nom per consensuar un executiu: si cap té la confiança del Parlament, un fet que no ha passat mai a Suècia, es convocaran eleccions anticipades en tres mesos.

Els dos grans blocs polítics han mostrat la seva voluntat de governar sense els vots dels Demòcrates, però no es posen d’acord en la forma: l’Aliança vol fer-ho sola amb pactes puntuals, mentre que el partit de Löfven prefereix encapçalar un gabinet que inclogui també liberals i centristes, a qui ha estès la mà sense èxit.