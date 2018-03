Almenys 68 morts en un incendi després d'un motí en una presó de Veneçuela

El fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, ha confirmat que almenys 68 persones han mort en un "presumpte incendi" al centre de reclusió de la policia estatal de Carabobo, al centre del país, on ha esclatat un motí aquesta matinada.

Saab ha comunicat a través de Twitter que després de "les indagacions preliminars", entre les víctimes hi ha 66 homes i dues dones que es trobaven "en qualitat de visitants" i que ja s'han fet "els protocols d'autòpsia i l'entrega dels cossos als familiars". També ha dit que han designat "4 fiscals per aclarir els dramàtics fets". Així mateix, ha anunciat que "aprofundiran en les investigacions per aclarir de manera immediata els dolorosos esdeveniments" i que exigiran "responsabilitats".

Segons han denunciat a Efe familiars dels interns, les víctimes han mort per asfíxia i cremades. Alguns familiars han denunciat una situació de maltractament dels presos per part de les forces de l'ordre.

Després de l'incident, desenes de familiars s'han esperat davant la comissaria per rebre informació, una situació que s'ha tornat violenta i ha derivat en llançament de gasos lacrimògens per part d'una vintena d'efectius policials.

Més tard, el govern de Carabobo ha expressat en una nota de premsa la seva solidaritat als familiars de les víctimes i ha assegurat que donarà suport "amb els serveis funeraris i posterior sepultura dels reclusos".