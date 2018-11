Brussel·les i Londres ignoren Espanya i pacten la declaració política del Brexit sense mencionar Gibraltar

Els representants dels 27 estats membres ha rebut aquest dijous l'esborrany de la declaració política que han de pactar per establir les bases de la relació futura entre Europa i Anglaterra. Així ho ha informat el president del Consell Europeu, Donald Tusk. "Acabo d'enviar als 27 l'esborrany de la Declaració en la Futura Relació entre la UE i el Regne Unit. El president de la Comissió Europea m'ha informat que s'ha acordat entre els negociadors i en l'àmbit polític, pendent de l'aprovació dels líders dels 27". Però en cap de les 26 pàgines de l'esborrany es menciona Gibraltar o es fa cap referència a la futura negociació amb Espanya, segons el document que avança Eldiario. es.





I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) November 22, 2018





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, es va reunir ahir durant dues hores amb la premier britànica, Theresa May precisament per acabar de decidir sobre aquest document. A la sortida de la reunió totes dues parts es van limitar a declarar que s'havien fet "progressos importants" però que la feina continua. Els progressos en l'àmbit de la negociació s'han constatat aquest dijous a primera hora amb el tuit de Donald Tusk.

Segons ha confirmat aquest dijous el portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, la passada nit May i Sánchez es van trucar per abordar la qüestió, i segons el costat britànic la conversa va ser positiva. Tot i això, Sánchez ahir al vespre continuava insistint en el veto d'Espanya si el text de l'acord de sortida quedava com fins a principis de la setmana passada i si la declaració política no satisfeia les seves exigències. Espanya no s'ha pronunciat encara sobre l'esborrany però d'entrada no es menciona ni una vegada la paraula Gibraltar i tampoc menciona la paraula Espanya.

Brussel·les busca alternatives

La Comissió Europea, de nou, no ha volgut fer cap valoració sobre el text que els seus negociadors han pactat amb els del Regne Unit. El seu portaveu s'ha limitat a dir que la "feina continua" i que, de fet, aquest primer esborrany que ara està en mans dels 27. "No s'ha aprovat un l'acord final, és un document en l'àmbit tècnic que no tracta tots els punts problemàtics", ha explicat el portaveu per justificar perquè la Comissió ha pactat un text que no resol el problema obert per Espanya. Ara, ha aclarit, es tracta que entre els 27 decideixin si li donen el sí.

Però el portaveu ha reconegut que s'estan buscant alternatives. En resposta a la pregunta de si s'estan buscant altres mecanismes legals per resoldre la petició espanyola, Schinas ha deixat caure: "Esperem i veurem, hi ha idees, els contactes continuen". De fet, ha assegurat que la qüestió encara està oberta perquè les negociacions no s'han acabat.