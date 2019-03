Un nen de només 2 anys, entre els ferits de bala a l'atac supremacista

Fins a 39 persones de les 48 que van resultar ferides a l'atac contra dues mesquites a Nova Zelanda aquest divendres, continuen hospitalitzades i onze estan molt greus, a la unitat de cures intensives. Entre elles, hi ha un nen de 4 anys que ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital infantil de Starship, a Auckland, una de les principals ciutats del país. La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciat aquest dissabte que el govern modificarà la legislació sobre la possessió d'armes.

La mandatària també ha confirmat que el terrorista ultradretà que va cometre la matança, l'australià de 28 anys Brenton Tarrant, va obrir foc contra diversos menors d'edat. De fet, entre els ferits de bala hi ha un nen de només dos anys. El doctor Greg Robertson, que és el cap de cirugia de l'hospital de Christchurch, la ciutat on van tenir lloc els atacs, ha explicat que molts dels ferits necessitaran ser sotmesos a diverses operacions quirúrgiques.

A l'assalt a les dues mesquites, també van morir 49 persones, i e n l'actualitat les autoritats treballen en la seva identificació per poder repatriar els cossos el més aviat possible. La procèdència de les víctimes mortals és molt diversa. Hi ha persones del Pakistan, l'Índia, Jordània, Bangladesh o Síria.

"Mentre continuen els treballs per aclarir la seqüència dels fets que van permetre a l'atacant a tenir una llicència d'armes i comprar-ne algunes, els puc assegurar que les nostres lleis sobre armes canviaran", ha declarat aquest dissabte la primera ministra en una roda de premsa. Per començar, el govern neozelandès prohibirà la possessió d'armes semiautomàtiques. L'autor de la matança va fer servir dos fusells semiautomàtics d'estil militar durant l'assalt a les dues mesquites.

La ciutat Christchurch, de 388.400 habitants, ha viscut aquest dissabte una jornada de dol. Milers de persones han sortit al carrer a retre homenatge a les víctimes de l'atac amb flors i missatges de condol i solidaritat. "Crèiem que això només passava als Estats Units o a ciutats grans com Londres i París, però no pas a Nova Zelanda, i encara menys a Christchurch", comentava un dels seus veïns, sense creure encara que una tragèdia així hagi colpejat aquesta tranquil·la ciutat.