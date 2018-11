El president ucraïnès proposarà declarar l'estat d'excepció arran d'una nova ofensiva russa

Ucraïna va acusar ahir els guardacostes russos d’haver capturat tres vaixells seus i d’haver disparat contra diversos tripulants a l’estret de Kertx, que separa el mar Negre del d’Azov. L’incident agreuja la tensió entre els dos països, en conflicte per l’annexió unilateral de Crimea per part del Kremlin el 2014. Rússia va defensar l’ofensiva assegurant que comptava amb proves incontrovertibles que Kíev havia orquestrat el que va qualificar de “provocació”, però va anunciar que les mostraria més endavant. L’atac l’hauria perpetrat el Servei Federal de Seguretat (FSB, l’antic KGB). L’agència de notícies estatal russa Ria va informar, recull Reuters, que avions ucraïnesos havien començat a bombardejar algunes zones residencials a l’est d’Ucraïna, que està controlat pels separatistes pro Moscou.

Kíev pot declarar l’estat de guerra

Arran de l’incident dels vaixells el president ucraïnès, Petró Poroixenko, va reunir els seus principals caps militars i de seguretat per tractar la situació, cosa que fa témer que la inestabilitat en aquesta zona es dispari. Poroixenko va anunciar que proposarà avui al Parlament que aprovi la imposició de l'estat de guerra, tot i que va matisa que això no incloïa obligatòriament la mobilització de l'Exèrcit.

A través de l’acord establert en un tractat bilateral, Rússia i Ucraïna comparteixen l’ús del mar d’Azov, un punt clau per a la navegació en direcció al mar Negre i que allotja dos dels ports ucraïnesos més importants.

Amb l’annexió de Crimea i la posterior construcció d’un enorme pont que uneix la península amb territori rus, el Kremlin s’ha garantit el control de la zona de les rutes de comerç i reforça el seu paper instal·lant la base central de la seva flota al mar Negre.

El govern de Kíev va demanar ajuda a la comunitat internacional per evitar que la situació torni a portar el conflicte a la màxima tensió, i va assegurar que l’acció “sobrepassa totes les línies” per la seva agressivitat contra la flota i la tripulació. L’annexió de Crimea no ha sigut reconeguda per la comunitat internacional, però Rússia ja hi ha convocat eleccions regionals.