L'ombra de la presó amenaça Netanyahu

La victòria electoral de Benjamin Netanyahu en els comicis de dilluns han obert a Israel una discussió sobre la possibilitat que Benjamin Netanyahu no pugui eludir el judici per tres casos de corrupció. Una ONG israeliana ha presentat davant dels tribunals una petició perquè se li prohibeixi formar govern. La petició servirà per posar un altre cop Netanyahu al punt de mira dels jutges i els jutges al punt de mira de Netanyahu.

El judici ha de començar el 17 de març a Jerusalem, però alguns juristes han suggerit que el més probable és que Netanyahu demani un ajornament. La duració del judici és un enigma perquè els advocats del primer ministre podrien allargar quasi indefinidament els procediments en funció dels seus interessos.

Sense immunitat

Un cop va renunciar al procés d'immunitat a la Knesset, Netanyahu només té una possibilitat d'evitar el judici: que s'aprovi una llei bàsica retroactiva al Parlament que li doni immunitat mentre sigui primer ministre. El problema d'aquesta via és que el bloc de la dreta no ha aconseguit majoria a la Knesset i per tant una iniciativa semblant no té prou suport per prosperar.

En qualsevol cas, la possibilitat que Netanyahu vagi a la presó no és descabellada. De moment, el primer ministre està portant a terme una campanya de desprestigi i erosió del sistema judicial. La nit de dilluns, els seguidors del Likud que van celebrar la victòria electoral amb Netanyahu, van cridar consignes contra l'advocat de l'estat Avichai Mandelblit, un funcionari què va ser molt elogiat per Netanyahu fins que va recomanar la seva imputació.