Almenys 12 morts per l'onada de fred i neu que sacseja bona part d'Europa

Almenys dotze persones han mort per l'onada de fred i neu que viu bona part d'Europa. Aquest divendres, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha advertit que "és un temps inusualment fred, fins i tot per l'estació hivernal" i que ve acompanyat de "grans nevades, tempestes i allaus de neu en zones dels Alps". Segons el mateix organisme, l'onada de fred té el seu origen en una persistent borrasca que afecta Suècia i el nord d'Alemanya.

L'última víctima mortal, precisament, ha sigut al país germànic, on un nen de nou anys ha mort a Baviera després que un arbre ple de neu li hagi caigut a sobre.

540x306 Un equip de tècnics fa caure un arbre ple de neu -per evitar riscos- en una carretera propera a Altenberg, a Alemanya. / REUTERS Un equip de tècnics fa caure un arbre ple de neu -per evitar riscos- en una carretera propera a Altenberg, a Alemanya. / REUTERS

Malgrat això, el principal risc són les allaus de neu, especialment a la zona dels Alps a Suïssa i Àustria, que han activat l'alarma per aquesta situació de perill. Sense anar més lluny, dos esquiadors alemanys han mort a la part austríaca d'aquestes muntanyes. La resta de morts han sigut com a conseqüència de la caiguda d'arbres pel pes de la neu o en accidents de trànsit vinculats al temporal.

Un dels episodis més espectaculars, però, ha tingut lloc en un hotel dels Alps suïssos, que ha quedat pràcticament engolit per la neu després de ser víctima d'una d'aquestes allaus. No hi ha hagut víctimes, però la neu -que ha entrat a l'interior de l'establiment- ha destrossat part de l'edifici.

540x306 La teulada d'una cabana en una de les zones d'Àustria més afectades per aquesta onada de fred i neu. / REUTERS La teulada d'una cabana en una de les zones d'Àustria més afectades per aquesta onada de fred i neu. / REUTERS

Mentrestant, a les muntanyes d'Àustria moltes carreteres continuen bloquejades per culpa d'aquestes esllavissades i la majoria d'estacions d'esquí han hagut de tancar.

A l'estat germànic, diversos aeroports han estat paralitzats per les nevades -aquest divendres, al de Frankfurt i al de Munich s'hi han cancel·lat almenys 100 vols-. També s'han tallat moltes carreteres i s'han cancel·lat serveis escolars en diverses regions.

Soldats dels exèrcits alemanys i austríacs han hagut de sortir al carrer per rescatar persones que havien quedat bloquejades a les carreteres.

540x306 Un grup de militars alemanys es preparar per iniciar tasques de rescat a Berchtesgaden, al sud-est d'Alemanya. / ANDREAS GEBERT / REUTERS Un grup de militars alemanys es preparar per iniciar tasques de rescat a Berchtesgaden, al sud-est d'Alemanya. / ANDREAS GEBERT / REUTERS

L'OMM també destaca que aquest episodi de fred extrem ha portat neu a lloc pocs usuals, com Atenes. Les previsions apunten que l'onada continuarà almenys una setmana al centre, l'est i el sud-est del continent, i després es podria estendre cap a la part oriental.

540x306 Un treballador aparta la neu d'una via a la vora d'un tren regional a Berchtesgaden, a Alemanya. / ANDREAS GEBERT / REUTERS Un treballador aparta la neu d'una via a la vora d'un tren regional a Berchtesgaden, a Alemanya. / ANDREAS GEBERT / REUTERS

En aquest sentit, també s'espera que s'allargui durant una o dues setmanes un període de precipitacions superior a la mitjana habitual al Mediterrani oriental i el Pròxim Orient, on el Líban, per exemple, ha patit una intensa nevada que, entre d'altres, ha afectat els campaments de refugiats sirians que hi ha al país.