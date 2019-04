El partit d'Erdogan perd les eleccions a Istanbul i Ankara

Després de 16 anys al poder -11 com a primer ministre i 5 com a president de Turquia- Recep Tayyip Erdogan ha patit una inesperada derrota a les eleccions municipals d'aquest diumenge, en què el seu partit, Justícia i Desenvolupament (AKP), ha perdut Ankara, la capital, i Istanbul, la principal ciutat i centre econòmic del país. Després d'un quart de segle d'ajuntaments islamistes, les dues ciutats passen ara a mans dels socialdemòcrates del Partit Republicà (CHP). Això eclipsa el fet que al conjunt del país l'AKP, en coalició amb els ultranacionalistes de l'MHP, ha guanyat els comicis amb el 51,76% dels vots.

Perdre Istanbul suposa un cop personal per al president, derrotat a la seva ciutat natal i de la qual va ser alcalde entre el 1994 i el 1998, un càrrec que el va projectar com a figura política nacional. La comissió electoral a trigat hores a concedir la victòria a la capital econòmica: amb el 99,8% escrutat el candidat socialdemòcrata, Ekrem Imamoglu, avança l'islamista, l'ex primer ministre Binali Yildirim, per menys de 24.000 vots. Els socialdemòcrates també han guanyat en altres ciutats importants, com Esmirna, Antalya, Adana i Mersin.

Tradicionalment les eleccions municipals a Turquia -i particularment la pugna per les ciutats d'Ankara i Istanbul- són un test al partit de govern, però amb la crisi econòmica que pateix el país, els comicis s'han convertit en un plebiscit a la gestió d'Erdogan.

Els primers mandats d'Erdogan van estar marcats per la bonança econòmica, però en els últims anys Turquia ha patit un esfondrament de la lira, amb nivells d'inflació al voltant del 20% que han enfonsat el nivell de vida de les classes populars. "Erdogan va intentar explicar al crisi com el resultat d'atacs de potències estrangeres, però la gent no s'ho ha empassat", explica des d'Istanbul el periodista Muhittin Karkin. "A més la gent també ha reaccionat al fet que titllés tota l'oposició de terrorista", i és que, en un intent de desviar l'atenció de la crisi econòmica, el president s'ha implicat a fons en la campanya, plantejant-la com un tema de "supervivència nacional".

El prokurd Partit Democràtic del Poble (HDP) s'ha imposat amb més del 62% dels vots a Diyarbakir, la capital del Kurdistan turc, on el govern va intervenir els ajuntaments electes en el marc de la repressió contra el moviment kurd, que va portar els seus principals dirigents a la presó. El partit kurd ha perdut la ciutat de Sirnak, on l'AKP va ordenar un fort desplegament de forces de seguretat.

Aquestes eleccions han sigut també la primera a prova a les urnes per a Erdogan des que el juliol del 2018 va ser reelegit després d'un canvi constitucional que va incrementar els poders de la presidència. El líder islamista havia rebut un cop electoral el juny del 2015, quan els prokurds van entrar amb força al parlament i li van fer perdre a la majoria absoluta i cinc mesos més tard els comicis es van repetir i l'AKP va recuperar la majoria, però no va tenir prou suport per assegurar-se la reforma constitucional. L'intent de cop d'estat fallit de juliol del 2016 va canviar les coses i finalment el 2017 Erdogan va aconseguir, per poc marge, superar el plebiscit per convertir Turquia en una república presidencialista.

Les eleccions d'ahir es van celebrar a més en el marc d'una forta campanya de control dels mitjans de comunicació, que han patit detencions i tancaments.