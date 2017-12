Cada mes 450.000 persones fugen de guerres i fam a l'Àfrica, com la població de l'Hospitalet i Badalona

La freda estadística amaga històries de vides trencades pels conflictes, la violència i els desastres naturals. En els primers sis mesos de l'any, 2,7 milions d'africans s'han vist obligats a deixar casa seva, les seves pertinences i la seva vida, el què representava dues terceres parts dels 3,9 milions de desplaçats registrats durant tot el 2016. Cada mes, 450.000 persones -poc menys que la suma de la població de l'Hospitalet i Badalona- fugen de la seva terra per trobar un nou refugi. 15.000 cada dia.

Segons un nou informe publicat per l'Observatori de Desplaçament Intern (IDMC) i el Consell Noruec per als Refugiats (NRC), les xifres han anat augmentant any rere any i fan témer que aquest 2017 acabi amb uns registres rècords, una tendència que fa del continent africà com un dels punts calents del planeta no només en el panorama actual sinó també en les projeccions a mig termini. Els desplaçats marxen i deixen enrere una casa i terres que deixen de ser productives i, per tant, el cercle es completa amb falta de productes agraris i fam, i una pèrdua de les fites aconseguides en desenvolupament en els últims anys.

12.6 million of people in #Africa were living in internal displacement at end of 2016. More focus is needed on preventing and reducing the risk of displacement, more in our new report: https://t.co/2tP29aNIly #AfricaDisplacement pic.twitter.com/rgHHanVFOh — IDMC (@IDMC_Geneva) 6 de desembre de 2017

En aquesta fotografia de nous desplaçats, la República Democràtica del Congo és el país que més població expulsa de casa seva. En el primer semestre, 997.000 congolesos van fugir, més que els que ho van fer l'any anterior. De què fugen els congolesos? De la violència produïda per una setantena de grups armats i paramilitars que lluiten pel control i espolació dels minerals i recursos naturals a la regió est d'aquest país del centre del continent que han perpetuat la gran guerra africana en actiu des de fa dues dècades. Sense oblidar la inestabilitat política per les maneres antidemocràtiques del president Joseph Kabila, que ha fet trampes legislatives per mantenir-se al poder més enllà dels límits que fixa la Constitució i no convocar les eleccions previstes per al 2016.

DR Congo: New ‘Kivu Security Tracker’ Maps Eastern Violence https://t.co/foPF4l0YSO — Human Rights Watch (@hrw) 7 de desembre de 2017

Pitjor que al Iemen i Síria

"És una mega crisi. L'escala de persones que fugen de la violència és evident, i supera fins i tot a Síria, el Iemen i l'Iraq", ha assegurat Ulrika Blom, la directora de l'NRC a la República Democràtica del Congo.

Les províncies de l'est de Kivu, Kasai i Tanganyika són els epicentres actuals de la violència al país. Almenys 526 civils han estat assassinats a Kivu i un miler més han estat segrestades entre els mesos de juny i novembre , segons Human Rights Watch ( HRW ) . Aquesta organització ha denunciat que el president Kabila va fer servir més de 200 exmilicians del grup M23 per aixafar protestes populars al país que es van convocar en contra de la seva continuïtat al poder. Kabila ha convocat eleccions a finals de l'any vinent.



Per darrere del Congo hi ha Etiòpia, amb 213.000 nous desplaçaments interns; la República Centreafricana amb 206.000, el Sudan del Sud, amb 163.000 i Gàmbia amb 162.000.

Els desastres naturals van provocar 552.000 nous desplaçaments interns al continent durant la primera meitat de l'any en un total de 19 diferents països africans, i és l'Àfrica de l'Est la regió que va patir la pitjor part. Els cinc afectats són, de moment, Madagascar amb 247.000 nous desplaçaments a causa del cicló tropical Enawo; Moçambic amb 167.000 per cicló tropical Dineo; Malawi (34.000), Kènia (25.000) i Angola (11.000).

"La fatiga dels donants, el desinterès geopolític i les crisis en competència han portat al Congo a una posició molt remota en la llista de prioritats per a la comunitat internacional. Si no ens avançem ara, la fam s'estendrà i la gent morirà", ha alertat la responsable regional de l'NRC.