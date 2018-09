Una policia de Dallas mata el seu veí negre en confondre's de pis

Una agent de policia de Texas està processada per homicidi per haver mort un home negre a casa seva. L'agent, Amber Guyger, de 30 anys, que diumenge va sortir en llibertat pagant una fiança de 260.000 euros, ha al·legat que va confondre l'apartament del seu veí amb el seu i va creure que la víctima era un intrús.

La família de la víctima, Botham Shem Jean, de 26 anys, un destacat membre de la comunitat cristiana que treballava per a la multinacional PricewaterhouseCoopers, exigeix que l'agent sigui posada sota custòdia. També ha contractat l'advocat que va representar els familiars de Trayvon Martin i Michael Brown, dos adolescents negres que van ser morts per agents de policia quan estaven desarmats.

Els fets es van produir en un complex d'apartaments que està porta per porta amb la comissaria de policia del sud de la ciutat, on vivien la víctima i l'agent. Segons ha informat la policia, l'agent sortia del seu torn i, encara vestida d'uniforme, va entrar a l'apartament que creia que era el seu i es va trobar amb la víctima. No queda clar què va passar aleshores, però ella va disparar l'arma reglamentària. L'agent –que es va sotmetre a tests de drogues i alcohol al lloc dels fets– va demanar assistència i la víctima va ser traslladada a l'hospital, on va morir unes hores més tard.

Botham Shem Jean, que va néixer a l'illa caribenya de Saint Lucia, era un reconegut membre de l'església local. La detenció de l'agent i posterior posada en llibertat es va produir diumenge, tres dies després dels fets, després de dies de tensions creixents a la comunitat, acusacions de tracte preferencial a la policia i preguntes sobre la possible motivació racista de la trobada mortal entre un oficial de policia blanc uniformat i un home negre que era a casa seva.

L'alcalde de Dallas, Mike Rawlings, ha declarat: "Botham Jean era exactament la mena de ciutadà que volem tenir a la ciutat de Dallas". "Per això el que ha passat és terrible. No només hem perdut la seva vida, sinó també un líder potencial per aquesta ciutat en les pròximes dècades", ha afegit.

PricewaterhouseCoopers ha mostrat el seu condol: "Estem consternats per la mort d'un membre de la nostra família".