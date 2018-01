La policia russa irromp a la seu de l'opositor Navalni i deté desenes de persones arreu del país

La policia russa ha irromput aquest diumenge a la seu del Fons de Lluita contra la Corrupció, que dirigeix l'opositor Alexéi Navalni, i des d'on s'estaven retransmetent en directe via internet les protestes que s'han convocat aquest diumenge a diverses ciutats de Rússia per demanar a la ciutadania que boicotegi les eleccions presidencials previstes per al pròxim 18 de març.

Els agents han entrat a la força a la seu per evitar que la retransmissió continués. Per a això, han utilitzat com a excusa un suposat avís de bomba a l'edifici. L'entrada dels policies s'ha pogut veure en directe per internet a través del canal de YouTube Navalni Live. Els agents fins i tot portaven serres i han detingut almenys sis col·laboradors de l'opositor rus i els han traslladat a la comissaria.

Amb tot, les protestes s'han multiplicat a diverses ciutats de Rússia amb el lema "Vaga de votants". Per exemple, a les localitats de Yakutsk, Jabárovsk, Irkutsk i Kémerovo. Navalni ha convocat les manifestacions després que totes les instàncies judicials de Rússia hagin prohibit la seva participació a les eleccions basant-se en els seus antecedent penals. Navalni, però, insisteix que el cas obert contra ell és pura persecució política.

El govern havia prohibit les protestes d'aquest diumenge, i almenys 90 persones ja han estat detingudes a diverses ciutats russes. La majoria d'arrestos han tingut lloc a les localitats de Jabárovsk, Kémerovo, Tomsk i Ufá, segons ha informat el mitjà local OVD-Info.