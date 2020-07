L'acord del post-Brexit, "poc probable", segons el negociador europeu

Londres i Brussel·les continuen tirant-se els plats pel cap. El post-Brexit segueix sense solucionar-se. És la valoració que, amb diferents matisos, han fet aquest dijous tant el negociador en cap europeu, Michel Barnier, com el britànic, David Frost. Tant és així que en acabar la nova ronda de converses que han mantingut, en aquesta ocasió a Londres i cara a cara, el representant de la Unió ha afirmat que el Regne Unit no havia fet res per sortir del punt mort en els esculls bàsics –la igualtat de condicions i la pesca– i ha apuntat que és "poc probable" que arribin a un acord comercial.

¿Està tot perdut? El tortuós camí que el Brexit ha seguit els últims quatre anys, des que els britànics van votar per sortir de la Unió Europea, demostra que no. Així també ho ha reconegut Frost, en la compareixença posterior a la fi de les converses. Malgrat les “substancials àrees de desacord" que hi ha entre Brussel·les i Londres –les apuntades per Barnier–, al setembre encara és possible redreçar la situació. "Malgrat totes les dificultats, sobre la base del treball que hem realitzat al juliol la meva valoració és que al setembre encara es pot arribar a un acord i que hauríem de continuar negociant amb aquest objectiu", ha dit.

S’estendria així el termini molt més enllà del que desitja el primer ministre Boris Johnson, que en reiterades ocasions ha assegurat que no tenia cap sentit seguir les converses més enllà del 30 de juny, termini que va allargar fins a finals de juliol a causa de les dificultats que ha provocat la pandèmia de coronavirus.

Tot i que la història del procés fins ara condueix a pensar que l’acord és possible, el desacord és, a hores d’ara, molt estructural. Frost ha recordat: “Sempre hem tingut clar que els nostres principis en aquestes àrees, igualtat de competència i pesca, no són simples posicions negociadores sinó expressions de la realitat que serem un país totalment independent al final del període de transició". Però per a la UE és de vital importància no deixar que en el seu pati del darrere hi hagi poc menys que un paradís fiscal que li pugui fer la competència de manera deslleial.

Queden cinc mesos perquè el període de transició acabi, el 31 de desembre d’aquest any, i el temps és molt just, ha recordat Barnier. "Si no arribem a un acord sobre la nostra futura associació, hi haurà més fricció", ha afegit Barnier, recordant que a partir de l’1 de gener el Regne Unit i la UE podrien negociar sota les regles de l’Organització Mundial del Comerç, fet que suposaria un cop molt dur, per exemple, per a la indústria dels automòbils, depenent sempre del tràfic fluid de components entre el continent i les illes. L’acord és possible, però molt difícil.