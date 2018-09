El president de Guatemala expulsa l'organisme de l'ONU que lluita contra la corrupció al país

El president de Guatemala, Jimmy Morales, ha anunciat que no renovarà el mandat de la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala (CICIG) i, en conseqüència, el seu personal haurà de marxar del país. En unes altres paraules, els expulsa. Aquest organisme depèn de les Nacions Unides i va ser creat l'any 2007 per donar suport a la fiscalia d'aquest país en la investigació dels casos de corrupció més rellevants. Es dona la circumstància que el 10 d'agost aquesta comissió va demanar que el president guatemalenc perdés la immunitat per haver comès presumptament un delicte de finançament electoral il·lícit durant la campanya que el va portar al poder l'any 2015. Morales nega totes les acusacions.

El mandat de la CICIG acaba el setembre de l'any vinent i, en conseqüència, serà aleshores quan el seu personal haurà de marxar de Guatemala. Morales ha fet l'anunci davant els mitjans de comunicació acompanyat d'alguns dels més alts comandaments de l'exèrcit i de la policia del país. A més, abans de la compareixença, diversos vehicles militars s'han passejat per davant de la seu de la CICIG en un clar gest intimidatori.

El president guatemalenc també ha enviat una carta al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, per informar-lo de la seva decisió, però a l'escrit no fa referència a les raons per les quals no es renova el mandat a la comissió, cosa que sí que ha fet, en canvi, durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació. En concret, davant la premsa Morales ha acusat la comissió d'haver promogut el terror judicial a Guatemala i d'haver dut a terme investigacions parcials i partidistes.

"La justícia selectiva s'ha utilitzat per intimidar i aterrir la ciutadania. S'ha violentat la independència judicial pretenent manipular la justícia", han estat les paraules de Morales davant la premsa. "Després d'11 anys ha arribat el moment de transferir les capacitats que la comissió presumia que tenia a les institucions guatemalenques corresponents", ha afegit.

El ministeri públic guatemalenc i la CICIG han dut a terme una croada contra la corrupció al país. Però a partir del 2015 les seves investigacions han esquitxat persones pròximes a l'actual president, el seu partit i dos dels seus familiars: el seu fill José Manuel i el seu germà Sammy, que seran jutjats per un cas de frau a l'Estat. Així mateix, l'actual president també està ara sota sospita. Morales va arribar al govern el 2015 amb el lema: "Ni corrupte ni lladre".