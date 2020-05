La primera missa i el primer menú al bar en una Itàlia que avança en la desescalada

Després de més de dos mesos d’una Itàlia tancada amb pany i forrellat, el primer país del món a declarar el confinament en tot el seu territori pel coronavirus va entrar ahir en la segona fase de desescalada. Perruqueries, salons de bellesa i comerços de tota mena -no només els de primera necessitat- han tornat a obrir les portes, mentre que bars i restaurants han recuperat el servei a les taules i a les esglésies han tornat les misses davant un nombre limitat de fidels. Una tornada a la normalitat que ha donat un respir als italians, esperançats davant el continu descens de víctimes al país. Dilluns es van registrar 99 morts i menys de 500 nous contagis, la xifra més baixa des que es va decretar el confinament.

El Davide ho tenia tot preparat des de feia dies. El seu petit bar de cuina casolana en un barri al sud de Milà acostumava a ser un formiguer de persones al migdia, quan els empleats de les oficines pròximes aprofitaven la breu pausa per engolir un plat de pasta o fer un mos a una focaccia. Ahir no hi havia cua a la porta, però el seu propietari reconeixia estar sorprès per la tornada d’alguns dels seus antics clients. “Molts han tornat a treballar i altres estan farts de cuinar a casa cada dia. No m’ho esperava, la veritat”, diu a l’ARA mentre es col·loca la màscara, obligatòria en tots els espais tancats i els transports públics.

Bars adaptats

La tornada a la normalitat no ha sigut fàcil. A més de reduir el límit de clients per garantir un metre de distància de seguretat, el Davide ha hagut d’instal·lar pantalles de plexiglàs a la barra i a les taules. “Les he fabricat jo. Cada tros m’ha costat 7 euros, però si les hagués comprat n’hauria pagat més de 80”, diu indignat.

Dissabte a la matinada, el primer ministre italià, Giuseppe Conte, va confirmar la reobertura gairebé total del país dues setmanes abans de la data inicialment prevista per donar un respir a la fràgil economia transalpina, amenaçada per una caiguda del PIB al voltant del 10%, la més gran des de la Segona Guerra Mundial. “Seran mesos molt durs. No ho podem ignorar”, va advertir, alhora que va considerar aquesta fase com “un primer pas” cap a “una quotidianitat literalment canviada”. La fase dos a Itàlia permet desplaçar-se dins de la mateixa regió i fins i tot traslladar-se a les segones residències, així com visitar amics, encara que continuen prohibides les reunions.

Uns 800.000 comerços podran recuperar l’activitat, però la principal associació del sector estima que el 30% continuarà tancat davant la impossibilitat de complir els requisits per evitar contagis. La reducció del nombre de comensals no surt a compte al Marco, propietari del restaurant Il Pontile. Des de fa setmanes serveix cafès per emportar-se, però les noves regles li impedeixen fer bufets, una de les tradicions més esteses per a l’aperitiu. De moment no ha obert la cuina i no sap si podrà mantenint els empleats.

Peces desinfectades

No és l’únic que està preocupat. A Corso Buenos Aires, la principal via comercial de Milà, moltes persianes continuaven abaixades. A les botigues obertes hi havia guants i gel a la porta per als clients, mentre que la roba ha de ser desinfectada cada cop que algú s’emprovi una peça. A poca distància, a la Galeria Vittorio Emanuele, on es concentren botigues i restaurants de luxe, la majoria van optar per esperar tancats.

Qui no ha trigat a adaptar-se a la nova normalitat han sigut les esglésies. A la basílica de Sant Pere de Roma, tancada des del 10 de març, el papa Francesc va oficiar una missa dedicada al centenari del naixement de Joan Pau II. A la porta, petites cues de visitants, a qui se’ls prenia la temperatura abans d’entrar al temple. A Milà, el Duomo va obrir per a la primera missa postconfinament en una petita capella. Dins de la catedral, diversos cartells assenyalaven on asseure’s i recordaven que calia mantenir sempre la distància de seguretat. Per evitar contagis es va evitar donar la pau i l’eucaristia es lliurava en mà.

També era el primer cop en gairebé tres mesos que obria les portes l’església de Codogno, el poble a les portes de Milà on es va detectar el primer cas de covid autòcton a Itàlia. “Hi havia desig de reobrir però no impaciència. Ha sigut una tornada ordenada, seguint la normativa”, apunta per telèfon monsenyor Iginio Passerini. Aquesta localitat de 15.000 veïns va ser la primera a Europa a ser aïllada, el 21 de febrer. Gairebé tothom ha perdut un ésser estimat, per això planegen “una celebració per acomiadar els morts”. Un acte de record per al qual caldrà esperar a la següent fase.