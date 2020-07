Els llibres pro democràcia ja no estan disponibles a les llibreries de Hong Kong

Tothom pronosticava un abans i un després per a Hong Kong amb la nova llei de seguretat, aprovada per la Xina el dimarts 30 de juny. Doncs bé, quan només han passat cinc dies els pitjors auguris comencen a fer-se realitat. A l'exili forçat d'activistes pro democràcia i la primera detenció sota els càrrecs creats per la nova llei, aquest diumenge s'hi afegeix una altra novetat que amenaça el reducte de llibertat d'expressió en què s'havia convertit l'illa semiautònoma. Els llibres crítics amb el règim xinès o d'ideologia pro democràcia ja no estan disponibles a les biblioteques de Hong Kong.

Desenes de llibres apareixen a les webs de les biblioteques públiques de l'illa com a "pendents de revisió", ja que s'ha iniciat el procés d'anàlisi per veure si els continguts s'adapten als criteris de la nova llei, com ha informat el govern hongkonguès aquest diumenge, segons Reuters. La nova llei penalitza amb presó crims com la secessió, el terrorisme, la subversió o la col·lusió amb forces estrangeres, amb penes de fins a cadena perpètua i amb la possibilitat d'extradir els detinguts a la Xina continental, on no hi ha justícia independent.

"Mentre es busca assessorament legal en el procés de revisió, els llibres no estaran disponibles per al préstec o en les llistes de referències de les biblioteques", ha explicat el departament de Serveis de Cultura i Oci del govern de Hong Kong en un comunicat aquest diumenge, en què també explica que els llibres estan "sota revisió per veure si violen les condicions de la llei de seguretat nacional".

Activistes pro democràcia com el jove Joshua Wong han denunciat a Twitter que els seus propis llibres han sigut eliminats de les webs de les biblioteques en el que consideren una "censura a l'estil de la Xina continental", malgrat que els havia publicat "anys abans del moviment antiextradició", en al·lusió a les protestes desfermades a Hong Konk el 2019 contra una llei que pretenia permetre l'extradició de detinguts a la Xina continental i que van desembocar en una revolta democràtica que ara el govern de Pequín vol esclafar definitivament amb aquesta nova llei.

1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95 — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 4, 2020

El lema d'aquelles protestes, de fet, "Alliberem Hong Kong, revolta del nostre temps", ha sigut declarat il·legal pel govern hongkonguès i està prohibit oficialment des de divendres. Un home que portava una bandera amb aquest lema en una motocicleta va ser detingut i acusat de terrorisme i incitació a la secessió.

Tot i que tant des de Pequín com des del govern de Hong Kong s'ha repetit des del principi que la nova llei no canviaria res a l'illa i que només serviria per "perseguir els violents", la realitat és que els canvis estan arribant molt abans del que s'esperava i que amenacen el principi "Un país, dos sistemes", que ha regit l'illa semiautònoma des que el Regne Unit la va entregar a la Xina l'any 1997.