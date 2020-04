La taxa de propagació del covid-19 repunta a Alemanya i torna a l'1

Després d'haver relaxat el seu confinament la setmana passada, Alemanya ha hagut de tornar a recomanar avui a la seva població que no surti de casa. La taxa d’infecció per coronavirus ha tornat a pujar i està de nou a l'1 (cada alemany infecta de mitjana una persona) i això força a tornar a prendre mesures, segons ha informat aquest dimarts el cap de l’Institut Robert Koch per a malalties infeccioses, Lothar Wieler.

El percentatge de reproducció de virus, anomenat R, era del 0,7 a principis de mes, cosa que va portar fins i tot el ministre de Salut alemany a afirmar que l'epidèmia al país ja estava "sota control". Però Wieler ha alertat aquest dimarts del repunt en la taxa de transmissió i ha recomanat als alemanys seguir a casa i mantenir un distanciament social rigorós. "En la mesura que sigui possible, quedem-nos a casa i mantinguem un contacte reduït", ha dit.

Wieler ha destacat "l'èxit" d'Alemanya a l'hora de contenir el covid-19, però ha demanat a la població que es mantingui alerta per no perdre tot el que s'ha aconseguit fins ara. I ha recordat que per poder tornar gradualment a la normalitat la taxa de propagació hauria de mantenir-se estable per sota de l'1, cosa que ara no està passant.

Amb tot, els ministres d'educació dels 16 estats federals d'Alemanya han acordat aquest dimarts que les escoles del país tornarien a obrir lentament les classes per a tots els cursos, tot i que l'assistència a classe s'haurà de fer per grups de manera rotatòria per mantenir la distància social, així que els alumnes no hi aniran cada dia. "No hi haurà classes regulars abans de les vacances d'estiu", va dir Stefanie Hubig, cap del consell ministerial d'educació.

Els comerços que tenen una superfície de fins a 800 metres quadrats han tornat a obrir, a més de les llibreries i les botigues de lloguer de bicicletes i vehicles, tot i que han de mantenir les estrictes mesures d'higiene i distància social.

La cancellera Angela Merkel debatrà dijous amb els caps dels governs estatals per decidir els futurs passos a seguir, però fonts del govern alemany ja han rebaixat les expectatives respecte a un possible acord de reobertura i han assegurat que probablement serà a la següent reunió, del 6 de maig, que es prendran mesures més contundents, informa Reuters.