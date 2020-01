El 2019, any rècord en bombardejos dels Estats Units a l'Afganistan

Des que el 2006 el Pentàgon comptabilitza el nombre de bombes que deixa caure sobre l'Afganistan, mai n'hi havia llançat tantes com l'any passat. Durant el 2019 els avions nord-americans van llançar 7.423 projectils sobre territori afganès, fet que suposa una clara intensificació dels bombardejos respecte als últims anys. El 2015, per exemple, en va deixar caure 947. Sembla que l'estratègia nord-americana buscaria posar pressió en els talibans perquè seguin a negociar.

L'estira-i-arronsa entre l'administració de Donald Trump i els talibans s'ha mantingut durant l'últim any a l'hora d'encarar una possible negociació de pau, amb la cancel·lació d'una suposada reunió secreta a Camp David al setembre, i amb la posterior visita de Trump a l'Afganistan al novembre, on va dir que tornava a estar en contacte amb el grup insurgent. Paral·lelament a aquests moviments diplomàtics, els EUA han intentat posar pressió per via militar.

La conseqüència d'aquesta política impacta sobretot en la població civil. Segons xifres presentades per l'ONU, 579 civils possiblement han mort per bombardejos a l'Afganistan entre l'1 de gener i el 30 de setembre del 2019, la majoria duts a terme per forces internacionals –en el quals el protagonisme és nord-americà esclar–. La resposta dels talibans també es va traduir en agressivitat militar en la segona meitat de l'any passat, amb una intensificació dels atacs sobre els civils. Al juliol es va registrar el màxim històric de morts civils des del 2009, quan la ONU va començar a recopilar dades.

L'administració de Barack Obama, anterior a Trump, va introduir restriccions per dur a terme atacs aeris a l'Afganistan amb l'objectiu de reduir la xifra de víctimes civils. Com a conseqüència, des del 2009 es van reduir els bombardejos a l'Afganistan, però el govern nord-americà actual considera que aquesta estratègia ha fet guanyar força als talibans i ha optat per recórrer als atacs aeris, siguin quines siguin les conseqüències.