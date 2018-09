Theresa May vol emigració a la carta

Els ciutadans de la Unió Europea (UE) s’haurien de sotmetre a les mateixes normes d’immigració al Regne Unit que els de la resta del món després del Brexit. El govern britànic, doncs, hauria d’acabar no només amb la lliure circulació actual de persones sinó també amb qualsevol tracte preferencial cap als comunitaris, llevat que aquesta opció formés part del hipotètic acord de sortida entre la Unió i Londres.

Aquestes són algunes de les recomanacions bàsiques publicades ahir, a Londres, pel Comitè governamental d’Assessorament per a la Immigració (MAC, en les sigles en anglès), organisme format l’octubre del 2017 per encàrrec de ministeri de l’Interior britànic per tal de definir les línies mestres en aquesta matèria per al post-Brexit.

L’opció triada pel Comitè és, per tant, la d’una immigració a la carta, basada fonamentalment en les necessitats econòmiques del país. Aquest sistema es pot equipar al que actualment opera al Canadà.

La proposta suggereix així que es faciliti al màxim la immigració de treballadors altament qualificats –enginyers o metges, per exemple) i que s’elimini el límit (22.500 persones) d’aquest grup per als provinents de països que no pertanyen al bloc comunitari. Alhora, es proposa l’enduriment per a l’emigració amb una escassa o nul·la qualificació.

El govern de Theresa May ha de presentar el model d’immigració abans de finals d’any, i hauria d’estar en vigor a finals del 2021, un cop acabi la transició del Brexit. A la pràctica, el Comitè ha subscrit fil per randa la visió de l’exlíder de l’UKIP, Nigel Farage, que durant la campanya del referèndum del Brexit deia: “M’agradaria un sistema [d’immigració] que no es basés en d’on vens sinó en si ets la persona adient per entrar al Regne Unit”.

El Comitè afirma que els treballadors qualificats impacten molt positivament en l’economia del país. Per aquesta raó, encoratjar-ne la seva immigració “coincideix amb l’estratègia industrial del govern”.

Paradoxalment, l’estudi acaba amb una de les grans mentides de la campanya del Brexit, això era, el cost per a les finances públiques de la immigració. En termes generals, l’efecte ha estat molt benèfic, segons sosté el professor Jonathan Porter, un dels analistes que han elaborat l’informe: “Contràriament al temor estès segons el qual la immigració reduiria l’incentiu perquè les empreses impulsessin la productivitat, sostinc el contrari. En les àrees a on arriben fluxos d’immigrants, augmenta la productivitat.”

500.000 comunitaris estan ocupats en feines que requereixen poca qualificació

Altres articles de l’estudi demostren també que els immigrants, especialment els de la UE que van arribar el 2016, aportaran més de 25.000 milions de lliures a les finances públiques els propers anys. “Dit d’una altra manera, la major part de l’escarni que s’ha fet sobre l’emigració els últims anys té molt poca o cap base real”, conclou Porter.

Amb l’excepció dels temporers dedicats a la recollida de la fruïta i altres tasques agrícoles, el Comitè no veu necessari l’establiment de cap programa específic per a abastir aquest sector del mercat del treball. Actualment, es calcula que són mig milió de treballadors comunitaris els que treballen en tasques de baixa qualificació, com ara serveis de restauració, hostaleria o neteja.

La proposta bàsica del MAC, barrar el pas als treballadors poc qualificats, ha estat rebuda amb prevenció per part de sectors molt diversos de la societat britànica, en especial per associacions d’industrials i d’empresaris. Si es posen més dificultats a aquest sector d’immigrants, es pot arribar a manca de mà d’obra en sectors claus de l’economia, sostenen.