El creuer avariat a Noruega arriba a port

El creuer 'Viking Sky' que dissabte va patir una avaria mecànica a la costa oest de Noruega ha entrat aquest diumenge al port de Molde per desembarcar els passatgers que quedaven a bord i la tripulació. Dissabte a la nit, quan el vaixell va quedar a la deriva, les autoritats van posar en marxa un dispositiu de rescat amb helicòpters que va permetre evacuar 463 de les 1.373 persones que hi havia a bord.

Al port s'ha desplegat un operatiu d'emergència per atendre els passatgers i la tripulació. Tres dels quatre motors del vaixell, de 227 metres d'eslora, s'han pogut tornar a arrencar aquest matí, cosa que ha permès a l'embarcació navegar de manera autònoma després d'haver estat arrossegada per dos remolcadors durant hores.

Disset persones han sigut hospitalitzades, segons han explicat les autoritats del municipi de Fræna, on ahir es va habilitar en un pavelló un centre de primera d'acollida per traslladar després els rescatats en diferents hotels de la zona. Segons la cadena noruega, hi ha tres ferits greus.

Tres helicòpters acompanyen el creuer, des dels quals s'han fet les operacions d'evacuació, segons les autoritats de Fræna. L'operació de rescat va començar ahir i s'ha vist complicada pel fort onatge i el vent. Aquestes inclemències van impedir l'enviament de vaixells i van obligar a fer servir únicament helicòpters, que només poden transportar entre deu i quinze persones a cada trajecte.

El 'Viking Sky' va enviar ahir cap a les 14.00 hora local (13.00 GMT) un senyal d'auxili per problemes en un motor quan era a uns cinc quilòmetres de la costa d'Hustadvika, una zona complexa per a la navegació, ja que són freqüents els vents i corrents marins.

El vaixell feia el trajecte entre Tromsø (nord) i Stavanger (sud) amb 1.373 persones a bord, 915 passatgers –majoritàriament dels Estats Units i el Regne Unit– i una tripulació de 458 persones.

Alguns passatgers van començar a difondre a través de les xarxes socials imatges de bord en què es veu part del mobiliari del creuer, cadires, taules i plantes per terra mentre l'onatge entra per portes i finestres. En altres missatges es descriu la situació com a dramàtica, entre persones que esperen torn per a l'evacuació amb les armilles salvavides, però sense pànic i atesos amb professionalitat per la tripulació.