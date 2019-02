La ruptura de la presa al Brasil contamina 300 km d’un riu

La ruptura de la presa de la companyia minera Vale al Brasil el 25 de gener ha causat una tragèdia mediambiental sense precedents. Almenys 305 quilòmetres del riu Paraopeba -o sigui, gairebé el 60% del seu cabdal- van resultar contaminats, segons un informe fet públic ahir per la Fundació SOS Mata Atlàntica, una de les més reconegudes del país en la defensa del medi ambient.

Aquesta informació es va donar a conèixer just el mateix dia que les autoritats van detenir fins a vuit treballadors de l’empresa minera per la seva possible “responsabilitat criminal” per la ruptura de la presa. Vint-i-quatre hores abans el president de Vale, Fábio Schvartsman, havia comparegut en una comissió del Parlament brasiler i havia afirmat que la seva empresa “no pot ser condemnada” per la tragèdia perquè la minera és una “joia” al Brasil, ja que és l’empresa més important del país, la tercera minera més gran del món, i la principal productora de ferro.

Però algú haurà de pagar per la catàstrofe: el 25 de gener un dic del complex miner de Vale a la localitat de Brumadinho, a l’estat de Minas de Gerais -al sud-est del Brasil-, es va esfondrar provocant una onada de fang i residus minerals que van sepultar tot el que va trobar en el seu recorregut. Almenys 125 hectàrees de bosc, equivalents a 125 camps de futbol, van quedar destruïdes. L’accident també va deixar 166 morts i 155 desapareguts.

La Fundació SOS Mata Atlàntica va dur a terme una expedició durant deu dies per la llera del riu Paraopeba i va analitzar la qualitat de l’aigua a 22 punts diferents. L’ONG ha arribat a la conclusió que gairebé el 60% dels 510 quilòmetres que té el riu estan contaminats: l’aigua és “de mala qualitat” o directament “dolenta”, perquè el seu nivell de terbolesa és tres cops superior al permès per la legislació brasilera, segons alerta aquesta fundació.

Les persones detingudes

Les persones detingudes ahir per la seva possible responsabilitat en la tragèdia són quatre gerents de Vale i quatre integrants dels seus respectius grups tècnics. Tots estaven involucrats en la seguretat de la presa que va col·lapsar. Les detencions van tenir lloc als estats de Rio de Janeiro, Sao Paulo i Minas Gerais, a petició de la fiscalia regional de Mines.

El ministeri públic del Brasil ha confirmat que l’empresa Vale tenia dades des del 2018 sobre el risc de col·lapse de la presa, ja que així ho indiquen documents interns de la companyia. En canvi, el president de la minera va contradir aquesta versió dijous durant la seva compareixença parlamentària: va assegurar que les dades que tenia la companyia “no indicaven cap perill imminent”. Diversos parlamentaris, tant del partit del govern com de l’oposició, van exigir que l’empresa doni “respostes” sobre el desastre.

D’altra banda, més de quinze ONGs han signat durant els últims dies una carta contra la minera Vale perquè, asseguren, l’empresa no va adoptar les mesures de seguretat adequades per evitar l’accident. A més, acusen la corporació de ser una “violadora persistent” dels drets humans, i exigeixen que la multinacional sigui expulsada del Pacte Mundial de les Nacions Unides, un acord que anima les empreses a adoptar polítiques sostenibles i socialment responsables.

Les organitzacions signatàries, entre les quals es troben Green Peace o Global Justice, consideren que la ruptura de la presa a la ciutat de Brumadinho és una “greu violació dels drets humans”, a més d’haver provocat “greus danys mediambientals”. També cal tenir en compte que el

el 2015 es va registrar un altre accident similar que va matar 19 persones i va contaminar un altre riu. Des de llavors, res no ha canviat, segons denuncien les organitzacions mediambientals que han firmat la carta. “El desastre de Brumadinho demostra que afavorir el benefici sobre la seguretat ha estat el procediment estàndard de funcionament de Vale”, asseguren al seu text.