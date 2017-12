Un senyor de la guerra congolès condemnat a pagar 10 milions de dòlars als nens soldats

260x366 Thomas Lubanga Thomas Lubanga

El criminal de guerra congolès Thomas Lubanga, condemnat pel Tribunal Penal Internacional (TPI) a 14 anys de presó per reclutar nens soldat, haurà de pagar 10 milions de dòlars (uns 8,4 milions d'euros) a centenars de víctimes en indemnitzacions col·lectives.

El jutge Marc Perrin ha recordat en la lectura del veredicte que la majoria de víctimes eren menors de 15 anys i van ser usats com a guàrdies de seguretat o com nens soldat quan el condemnat era el líder del grup guerriller Unió de Patriotes Congolesos (UPC). El tribunal va identificar 427 víctimes individuals i va calcular el dany sofert per a cadascuna en 6.700 euros.

A més, a aquesta suma es van afegir 5,6 milions d'euros (6,6 milions de dòlars) per compensar el dany sofert per altres víctimes, encara sense identificar. Els jutges consideren que l'exlíder de la UPC no té recursos per pagar, pel que sol·liciten al Fons Fiduciari de Víctimes, un organisme independent del TPI, que n'aporti els diners.

Aquests diners no anirà directament a les víctimes de forma individual sinó a projectes mèdics, socials i educatius "destinats a reconstruir les vides dels nens soldat", segons ha explicat a Efe Pieter W.I. de Baan, director executiu del Fons Fiduciari de Víctimes.

Lubanga, actualment en una presó de la República del Congo, estarà empresonat fins al 2020 a causa de que no ha aconseguit cap reducció de condemna imposada el 2012, van explicar a Efe fonts del TPI.