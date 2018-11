Un sirià és retingut durant vuit mesos a l'aeroport de la capital de Malàsia

L'aeroport de Kuala Lumpur, la capital de Malàsia, s’ha convertit durant vuit mesos en la casa de Hassan al Kontar, un enginyer mecànic sirià al qual se li havia prohibit viatjar durant tot aquest temps fins que una campanya solidària promoguda a través de la plataforma Change.org ha aconseguit que el refugiat pogués embarcar-se en un avió fins al Canadà.

Amb el 'hashtag' #syrian_stuck_at_airport, Al Kontar ha donat a conèixer la seva història per denunciar les traves burocràtiques que ha patit per aconseguir un visat i poder moure’s lliurement. L'home treballava als Emirats Àrabs quan va començar la guerra al seu país, Síria. Quan el 2012 va demanar renovar el seu visat, l’ambaixada siriana va revocar la seva petició, ja que no havia fet el servei militar. Tot i que finalment va aconseguir un visat, el febrer d'aquest any la companyia aèria Turkish Airlines li va prohibir l’entrada a un vol cap a l'Equador, i es va quedar atrapat a l’aeroport principal de Malàisia.

540x306 Hassan Al Kontar estudiant a l'aeroport. / HASSAN AL KONTAR / REUTERS Hassan Al Kontar estudiant a l'aeroport. / HASSAN AL KONTAR / REUTERS

Després que a l’abril demanés asil al Canadà, Al Kontar ha pogut deixar l’aeroport de Kuala Lumpur aquesta setmana i trepitjar el de Vancouver, on ha estat rebut per una voluntària canadenca. Lluny de qualsevol expectativa, fins i tot tenint el bitllet d’avió a la mà, el refugiat ha declarat que "res era segur fins que no trepitgés el Canadà".

Des de l’aeroport de Taiwan, on ha fet escala, Al Kontar ha publicat un vídeo al seu compte de Twitter per donar les gràcies a totes aquelles persones que li han donat suport, així com als voluntaris canadencs que han fet possible que el país li concedís l’asil i han recaptat diners per comprar-li el bitllet d’avió.

El sirià ha passat gairebé dos-cents dies atrapat a l’aeroport, una història que traspassa la realitat i recorda la pel·lícula de Tom Hanks ‘La terminal’, sobre l’iranià Mehran Karimi Nasseri, que va passar 18 anys a l’aeroport Charles de Gaulle de París. Després de 8 mesos esperant la resolució del Canadà, Al Kontar es podrà instal·lar a la muntanyosa localitat de Whistler, al nord de Vancouver. "Prefereixo viatjar amb cotxe, estic cansat dels avions", ha bromejat Al Kontar, que fins i tot prefereix anar a cavall.