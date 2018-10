La tensió entre els EUA i la Xina marca la visita de Mike Pompeo a Pequín

Després de la trobada d'aquest cap de setmana amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, continua la seva gira asiàtica. Aquest dilluns s'ha reunit a Pequín amb el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, i els dos representants han reconegut que les relacions bilaterals entre els dos països estan en una etapa "crítica" a causa de la guerra comercial i altres tipus de tensions. Malgrat això, tant Pompeo com Wang s'han mostrat disposats a enfortir els vincles.

Wang ha exigit al govern nord-americà que posi fi a les "seves pràctiques errònies" i "acusacions injustificades contra la Xina", que, segons ha apuntat, perjudiquen els seus interessos. En concret, sobre les seves diferències pel que fa als aranzels, Wang ha recordat que la guerra comercial no és la solució al problema i ha tornat a mostrar la disposició del seu govern a resoldre aquesta disputa a través de les negociacions, malgrat que fins ara tots els intents han fracassat.

Malestar evident

Segons un comunicat emès després de la trobada pel ministeri xinès d'Exteriors, Pompeo també ha fet referència a aquestes diferències "òbvies" i ha recalcat que les dues parts "han de millorar la confiança i la cooperació".

Wang i Pompeo també han debatut sobre les tensions per Taiwan –entre altres motius, Pequín està molest amb Washington perquè subvenciona l'exèrcit taiwanès–, i ha demanat al govern de Donald Trump que acabi amb els lligams militars que l'hi vinculen, i que aturi la venda d'armament a l'illa. En aquest sentit, Wang ha insistit que els EUA han de respectar "el principi d''Una sola Xina'", que implica el trencament de llaços intergovernamentals amb Taiwan.

La resposta dels EUA ha sigut clara: "Els Estats Units s'adhereixen al principi d''Una sola Xina', i esperem mantenir la comunicació i la coordinació amb la Xina en assumptes internacionals i regionals", ha afirmat Pompeo.

El paper de la Xina amb Corea del Nord

El paper de la Xina en les negociacions entre la potència nord-americana i Corea del Nord també ha sigut motiu de certa discrepància. I més, després que recentment Trump acusés el president xinès, Xi Jinping, de perjudicar el diàleg entre Washington i Pyongyang, estancat per les diferències existents a l'hora d'acordar la manera de com dur a terme el procés de desnuclearització del règim de Kim. Trump, de fet, considera que aquesta postura de Pequín és una represàlia per la guerra comercial que manté amb els EUA.

540x306 Mike Pompeo i Kim Jong-un durant la seva trobada diumenge a Pyongyang, en marc de la gira asiàtica del representant nord-americà. / REUTERS Mike Pompeo i Kim Jong-un durant la seva trobada diumenge a Pyongyang, en marc de la gira asiàtica del representant nord-americà. / REUTERS

I és que les fortes tensions bilaterals han sigut les protagonistes de la curta estada de Pompeo a Pequín, on ha sigut significatiu que no s'hagi reunit amb el president xinès, tal com ha fet amb els líders del Japó i les dues Corees durant la seva gira.

No ha transcendit als mitjans, però, si durant la visita s'ha parlat de les greus acusacions de Trump contra la Xina, a la qual ha assenyalat públicament per presumptament interferir en les eleccions legislatives del mes vinent als EUA per restar-li suport.