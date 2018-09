Un terratrèmol sacseja el Japó hores després del tifó més potent en 25 anys

Almenys dues persones han mort i prop de 40 estan desaparegudes després del fort sisme de 6,7 en l'escala de Richter que ha sacsejat aquest dijous l'illa d'Hokkaido, on les esllavissades de terra han sepultat diverses cases i han causat danys materials. Uns 20.000 efectius, incloent-hi 4.000 membres de les forces d'autodefensa de l'exèrcit, participen en les tasques de recerca i rescat al nord del país, amb el suport de mig centenar d'helicòpters, segons ha informat en roda de premsa el ministre portaveu, Yoshihide Suga.

El sisme es produeix tan sols hores després que el país es veiés afectat per ratxes de vent de fins a 220 quilòmetres per hora i pluges abundants a causa del pas del tifó 'Jebi', que va deixar una desena de morts i abundants danys materials, tot i que aquests dos fenòmens no estan connectats.

Encara que l'executiu no ha donat xifres concretes de desapareguts, els mitjans locals afirmen que són 39 i que, a més, hi ha 140 ferits pel terratrèmol, que ha sorprès els veïns de matinada. El sisme s'ha produït a les 3.08, hora local, amb epicentre a uns 40 quilòmetres de profunditat a l'est del municipi d'Atsuma, segons ha informat l'Agència Meteorològica de Japó (JMA).

El terratrèmol ha arribat al nivell 6 superior en l'escala sísmica japonesa de 7, que mesura l'agitació de la superfície terrestre, a la ciutat d'Abira, i al nivell 6 a Chitose, al sud-est de Sapporo.

Nombrosos habitatges han quedat sepultats per esllavissades en zones muntanyoses a Atsuma i Abira, on es registren la majoria dels desapareguts, i la cadena pública NHK transmet imatges de rescats en helicòpter, vehicles atrapats al fang, carreteres esquerdades i estris regirats a l'interior d'habitatges.

El terratrèmol ha causat l'apagada automàtica de la central tèrmica de Tomato, a Atsuma, cosa que ha provocat talls elèctrics a 2.950.000 edificis, incloent-hi una quarantena d'hospitals de la regió, segons ha informat el ministre de Comerç i Indústria, Hiroshige Seko, en declaracions a la premsa.