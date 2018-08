Sense testimonis al Mediterrani central

Fa un any hi havia 12 vaixells de rescat humanitaris a les aigües que separen Líbia i Itàlia, la ruta migratòria més mortal del planeta. Ara mateix no n’hi ha cap: s’han convertit en testimonis incòmodes. Itàlia i Malta els han tancat els ports i els persegueixen penalment mentre Europa finança els guardacostes de Trípoli perquè mantinguin els migrants lluny de les seves fronteres. El ministre italià ultradretà Matteo Salvini celebrava dimecres que al mar no hi quedi cap ONG.

Open Arms i Astral

NOU DESTÍ: L’ESTRET DE GIBRALTAR

L’ONG badalonina ha anunciat aquesta setmana un acord amb el govern espanyol per incorporar-se al dispositiu de rescat de l’estret de Gibraltar i el mar d’Alborán, sota coordinació de Salvament Marítim. Després d’haver salvat gairebé 60.000 persones a l’illa grega de Lesbos i al Mediterrani central, l’entitat es desplaça a la ruta migratòria més concorreguda. Proactiva Open Arms treballa per fer tornar el veler Astral al Mediterrani central en missió d’observació, amb periodistes i responsables polítics.

Lifeline

ATURAT I INVESTIGAT A MALTA

Després de diversos dies esperant en alta mar amb 234 migrants a bord, el Lifeline, de l’ONG alemanya Seenotrettung, va ser autoritzat a atracar a Malta el 27 de juny, quan diversos estats de la UE van acceptar fer-se càrrec dels nàufrags. Però les autoritats malteses van aturar el vaixell, com les altres embarcacions humanitàries. Només l’ Aquarius va poder sortir de l’illa. En el cas del Lifeline l’acusen d’estar registrat a Holanda com a vaixell d’oci i no de rescat. La pròxima vista serà l’11 de setembre.

Aquarius

PARADA TÈCNICA A MARSELLA

L’ Aquarius, gestionat per SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres, és l’únic vaixell humanitari que té previst tornar els pròxims dies a les aigües que separen Líbia de l’illa italiana de Sicília. El vaixell està fent una parada tècnica al port de Marsella, i té previst tornar a la zona de rescat a finals de la setmana que ve. L’últim entrebanc que han patit aquestes ONG és que Gibraltar els ha retirat la bandera i el propietari del vaixell ha hagut de buscar un nou país on registrar-se. L’ Aquarius ara navegarà amb bandera del Panamà.

Iuventa

ATURAT I INVESTIGAT PER ITÀLIA

Després d’haver rescatat 14.000 persones, el 2 d’agost del 2017 el Iuventa, d’una ONG alemanya, va ser aturat per les autoritats italianes acusat de tràfic il·legal. No s’han presentat càrrecs però l’embarcació continua immobilitzada al port sicilià de Trapani.

Sea Watch 3

ATURAT A MALTA

Des del 2 de juliol, aquest vaixell alemany està immobilitzat a Malta. Les autoritats asseguren que no compleix els requisits legals del seu país de bandera, Holanda. L’avioneta de reconeixement de l’ONG, que opera des de Lampedusa, també s’ha quedat a terra.

Sea-Eye i Seefuchs

ATURATS A MALTA

Els dos vaixells de l’ONG alemanya Sea-Eye també estan immobilitzats a Malta per problemes burocràtics al port de La Valletta. Malta els acusa de no tenir prou donacions i Holanda diu que no naveguen legalment sota la seva bandera.

Més raons per marxar: els rohingyes, el codi i la seguretat

La primera embarcació que va marxar del Mediterrani central, després de tres anys treballant a la zona, va ser de MOAS, l’organització que el setembre del 2017 va decidir traslladar-se al golf de Bengala per ajudar els milers de refugiats rohingyes que fugen de la repressió birmana a Bangladesh. Els seus dos vaixells Phoenix i Topaz van sortir del Mediterrani. Altres ONG van decidir marxar l’agost de l’any passat, quan Itàlia els va exigir signar un codi de conducta que entre altres coses prohibeix entrar en aigües territorials de Líbia i emetre senyals lluminosos o de ràdio per alertar les pasteres, i obliga a admetre un oficial policial a bord i a declarar les fonts de finançament. Metges Sense Fronteres s’hi va negar i va retirar el seu vaixell, el Prudence, tot i que continua operant amb l’ Aquarius. També va abandonar el Mediterrani central el vaixell de Save the Children, el Vos Hestia, arran dels problemes de seguretat per les amenaces dels guardacostes libis.