Clatellot judicial a Txèquia, Hongria i Polònia per no haver acollit immigrants el 2015

Polònia, Hongria i la República Txeca van incomplir la legislació de la Unió Europa al negar-se a acceptar la quota de refugiats, assignada en el repartiment pactat pels socis, per alleugerir la pressió assistencial de Grècia i Itàlia durant la crisi migratòria del 2015. El Tribunal Superior de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, ha dictaminat aquest dijous que el comportament dels tres governs va perjudicar la unitat dels Vint-i-set en aquests cinc anys que han passat.

"Al negar-se a complir el mecanisme temporal de trasllat de sol·licitants de protecció internacional, Polònia, Hongria i la República Txeca no han complert les seves obligacions en virtut del dret de la Unió Europea", escriuen els magistrats, que subratllen que els tres estats denunciats no podien escudar-se en el manteniment de l'ordre públic i la salvaguarda de la seguretat interior per no fer-se càrrec de la reubicació de migrants, perquè haurien d'haver examinat "cas a cas" i presentar proves "objectives" que persones concretes eren un perill per al país.

El 2015, davant de l'arribada de milers de persones que fugien de Turquia amb pasteres per arribar a les illes gregues i italianes, la UE va establir una quota per a cada país per repartir entre tots els membres 120.000 sol·licitants d'asil. Tot i que tant Polònia com la República Txeca van acceptar acollir-ne un grup, no van assumir el compromís, mentre que Hongria no va fer ni tan sols l'intent. Davant la negativa, la Comissió Europea va portar els tres estats davant de la justícia el 2017, l'any en què finalment es va acabar amb el mètode de reubicació davant l'incompliment sistemàtic de tots els membres, una circumstància que va suposar el fracàs de la política migratòria comunitària.

Amb aquesta finalitat es van establir xifres de persones que cada soci comunitari havia d'acollir, però aquests tres països de l'Est no van complir amb les seves obligacions.