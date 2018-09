L'Índia elimina l'adulteri del Codi Penal

L'Índia continua avançant per esborrar les lleis del colonialisme, i aquest dijous el Tribunal Suprem ha despenalitzat l'adulteri declarant inconstitucional una llei que feia 157 anys que estava vigent i que tractava les dones com a objectes, deixant a elecció del seu marit si les relacions sexuals amb un altre home eren causa de delicte o no.

Cinc magistrats, encapçalats pel president del tribunal, Dipak Misra, han declarat la inconstitucionalitat de l'article 497 del Codi Penal, que imposava penes de fins a cinc anys de presó per adulteri no consentit pel marit.

Part del mèrit d'aquest canvi se l'emporta Joseph Shine, un home de negocis indi de 41 anys d'edat resident a Itàlia, que va portar la llei colonial al Suprem argumentant que era un cas clar de discriminació que atempta contra els drets de les dones, ja que que perseguia les dones casades de manera diferent a com ho feia amb els marits.

El tribunal és el mateix que fa només uns dies va eliminar del Codi Penal les relacions sexuals entre persones del mateix sexe, la qual cosa possibilita la sortida de l'armari de milions de persones en un país de 1.200 milions d'habitants. Ara, la modernització de la legislació afecta sobretot el dret de les dones. "Qualsevol disposició que tracta a la dona amb desigualtat no és constitucional", ha assegurat el jutge Misra, el redactor del veredicte juntament amb un segon jutge, mentre que els altres tres magistrats han pronunciat sentències individuals en què coincideixen amb la inconstitucionalitat de l'article.

"És hora de dir que el marit no és l'amo de la seva esposa. La sobirania legal d'un sexe sobre l'altre sexe és errònia", ha subratllat el president del màxim òrgan judicial indi, que ha insistit en l'"arbitrarietat" de l'article.

El jutge Misra ha assenyalat, a més, aquells que defensen aquesta llei com a protectora de la indissolubilitat del matrimoni, ja que subratlla que "l'adulteri podria no ser la causa d'un matrimoni infeliç, sinó el resultat".

Aquesta llei contra l'adulteri estava en sintonia amb una societat índia que segueix sent predominantment patriarcal, en la qual hi ha una marcada predilecció pels fills homes, ja que perpetuen el llinatge, tenen cura dels pares en la vellesa i els asseguren ingressos. A això se sumen els costosos (i il·legals) dots que han de pagar les dones quan es casen, i que passen a formar part de la família del marit.