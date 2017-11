Un líder de la ultradreta alemanya es desperta amb un monument a l'Holocaust davant de casa

L'auge de la ultradreta a Alemanya és un fet. Així ha quedat demostrat en les últimes eleccions generals en les quals el partit Alternativa per Alemanya (AfD) ha aconseguit el suport de gairebé 6 milions de votants, la qual cosa els permet ser la tercera força política del Parlament alemany.

Un dels líders d'aquest partit nacionalista i racista és Björn Höcke, que ha sigut reprovat per una gran part del país i de la classe política, i fins i tot per la seva mateixa formació, sobretot, després d'unes declaracions en les quals criticava el monument en record de l'Holocaust.

"Nosaltres, els alemanys, som l'únic poble del món que ha plantat un monument vergonyós en el cor de la seva capital", va afirmar el líder ultradretà, per arremetre després contra la política de refugiats de la cancellera alemanya, Angela Merkel.

Malgrat els intents de Höcke, la societat alemanya no oblida d'on ve. I perquè el líder de la ultradreta tampoc oblidi mai el terrible passat del seu país durant l'etapa nazi, un grup d'activistes li ha preparat una sorpresa.

El Centre per a la Bellesa Política (ZPS, en les sigles en alemany), un grup artístic alemany, ha construït una reproducció del monument de l'Holocaust de Berlín just davant de la casa del polític d'ultradreta.

Des d'aquest dimecres Höcke podrà contemplar-lo diàriament des del seu domicili, ja que els activistes no tenen previst desmuntar la instal·lació fins que l'ultradretà no demani disculpes per les seves declaracions en contra del record de les víctimes de l'Holocaust.

En aquest sentit els representants del ZPS asseguren, a través d'un vídeo, que només retiraran els blocs de formigó si el polític s'agenolla davant del Memorial de l'Holocaust de Berlín i demana perdó per les accions d'Alemanya durant la Segona Guerra Mundial, un fet que sembla poc probable.

Per això els activistes continuen recaptant fons amb una campanya de 'crowdfunding' amb la qual ja han superat els 80.000 euros. L'objectiu és aconseguir fons suficients per mantenir el monument, al costat de casa de Höcke, com més temps millor.