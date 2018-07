Un grup d’ultradreta preparava atacs contra musulmans a França

Almenys deu persones han sigut detingudes a França per presumptament preparar accions violentes contra la comunitat musulmana. Pretenien atacar suposats imams radicals, persones que havien sigut detingudes per terrorisme, o fins i tot dones amb vel triades a l’atzar o supermercats halal. Dies enrere se’ls va imputar per associació de malfactors en relació amb un acte terrorista criminal.

Segons les informacions del Fiscal de la República, a les quals ha tingut accés l’ARA, les deu persones formaven part d’un grup anomenat Action des Forces Opérationnelles (AFO) i tenien com a objectiu “lluitar contra el perill islàmic”. A la pàgina web d’AFO, els seus integrants afirmen que França “està en guerra” i que fins i tot cal la “preparació dels ciutadans i soldats francesos en combat al territori nacional”.

Reclutar nous membres

Nou homes i una dona d’entre 32 i 69 anys formaven part d’aquest grupuscle que intentava “reclutar nous membres i expandir la seva xarxa territorial estructurant-se a nivell regional”, precisen des del ministeri de Justícia. De fet, els agents de la seguretat interior de França (DSGI) van efectuar les detencions en diversos punts del país: al sud-est i al sud-oest, en diversos departaments de la regió de l’Illa de França i també a Còrsega. Entre els arrestats hi hauria el presumpte cap del grupuscle, un jubilat de la policia nacional francesa.

Precisament Le Monde detalla que la missió d’AFO era reclutar nous membres entre cercles d’expolicies i militars. Segons Mediapart, aquest grup prové d’un altre grupuscle, Volontaires pour la France, que es va formar després de l’onada d’atemptats del 2015 a França. De fet, segons el digital, un dels fundadors va perdre la seva filla en l’atac contra la sala de concerts Bataclan, el novembre del 2015.

Les primeres investigacions posen en evidència que alguns membres d’AFO havien provat explosius i granades de confecció artesanal i que la policia va requisar-los 36 armes, de les quals 31 no tenien autorització. Al domicili d’un dels acusats es va trobar aigua oxigenada, àcid clorhídric i acetona, tres substàncies que es fan servir per fabricar triperòxid d’acetona (TATP). Aquest explosiu és el que l’autoproclamat Estat Islàmic acostuma a utilitzar en els seus atemptats. AFO també proposava als seus membres formacions de lluita, socorrisme i cursos de supervivència.

No és la primera vegada que es detenen membres d’ultradreta per aquest tipus d’amenaces. El 2017, la policia va arrestar un noi de 21 anys i deu persones més del seu entorn per voler atacar immigrants i mesquites. El jove havia militat en diversos grupuscles d’extrema dreta, alguns d’ells dissolts per la justícia, abans de participar durant l’última campanya presidencial amb el Front Nacional, de Marine Le Pen. Des d’aquesta formació, però, neguen que el jove fos militant seu, i han aplaudit la detenció dels membres d’AFO. I és que Le Pen intenta rentar com sigui la cara del seu partit.

El partit de Marine Le Pen

Amb tot, Marine Le Pen representa l’extrema dreta francesa per excel·lència. El recent canvi de nom del partit que va fundar el seu pare, Jean-Marie Le Pen, el 1972, el Front Nacional (FN), és la culminació d’aquest procés de rentat de cara que el rebatejat Reagrupament Nacional porta a terme des del 2011, quan la filla va substituir el pare al capdavant de la formació.

L’estratègia de Le Pen filla és, doncs, posicionar-se com una veritable presidenciable davant dels francesos. I per això creu oportú maquillar o amagar sota la catifa certes idees o fins i tot excloure persones. És el que va fer, per exemple, amb el seu pare. En l’últim congrés del partit, al març, es va validar la supressió del càrrec de president d’honor que fins ara ocupava Jean-Marie Le Pen, l’últim pas per fer-li tallar tot vincle formal amb la formació. Aquest és el cas més emblemàtic, però no l’únic.

Al març, el partit va suspendre de les seves funcions el número dos del llavors Front Nacional de la Joventut, Davy Rodriguez, després de la difusió d’un vídeo. En les imatges, se sent com el noi, visiblement alcoholitzat, s’encara al porter d’un bar dient-li “espècie de negre de merda”. En el vídeo també es pot veure com un dels seus amics el renya dient-li: “Creus que a la Marine [Le Pen] li agradaria veure’t així? Calma’t, no t’interessa enfadar-te”.

Però malgrat els esforços de Le Pen per expulsar l’extrema dreta radical del seu cercle, Reagrupament Nacional (ex-FN) dona ales a una quantitat innombrable d’aquests grups d’ultradreta, que cada vegada preocupen més la policia francesa. L’exdirector general de la DGSI, Patrick Calvar, ja va alertar el maig del 2016 sobre el perill de la radicalització dels extremistes, també els de la dreta. “Estem movent recursos per investigar la ultradreta, que només espera la confrontació”, va assegurar Calvar en una audiència parlamentària en el marc d’una comissió d’investigació sobre els atemptats del 2015.

L’ex número u de la seguretat interior francesa es referia així a la confrontació amb la comunitat musulmana, que alguns identifiquen, erròniament, amb el terrorisme islamista. “Un o dos atemptats més i crec que aquesta confrontació tindrà lloc”, va precisar l’home abans de concloure que des de la DGSI els correspon “anticipar o bloquejar tots aquests grups que voldrien, en un moment o altre, originar enfrontaments amb la comunitat musulmana”.