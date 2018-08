Una universitat japonesa va baixar les notes de les alumnes per afavorir els homes

La Universitat Mèdica de Tòquio va falsificar a la baixa deliberadament les notes de les proves d'accés de dones durant com a mínim una dècada per tal d'evitar que el centre s'omplís d'alumnes dones, segons ha confirmat una investigació interna que ha revelat una maquinària de discriminació "molt greu".

Fa uns mesos, un equip d'investigadors van alertar que al prestigiós centre s'havia anat repetint des del 2007 una pràctica discriminatòria contra les dones que consistia a falsificar a la baixa les seves notes per tal d'afavorir l'accés als homes. A més a més, la universitat va inflar les puntuacions d'alumnes homes, entre els quals destaca el fill d'un alt càrrec del ministeri d'Educació nipó.

"Aquest incident és molt lamentable. En enganyar en els procediments d'ingrés intentaven enganyar els que s'examinaven, les seves famílies, les autoritats educatives i la societat en el seu conjunt", ha afirmat l'advocat Kenji Nakai en una roda de premsa en què els responsables de la universitat han demanat disculpes públicament.

Els investigadors no han pogut determinar quantes dones han sigut víctimes d'aquesta discriminació, però els advocats que han estat examinant les notes han determinat que la pràctica ha durant com a mínim una dècada.

La manipulació de les notes ha aixecat una onada de crítiques a les xarxes, on moltes japoneses han aprofitat per denunciar el masclisme generalitzat i instal·lat a la societat japonesa, malgrat que des del govern s'ha intentat avançar cap a l'equiparació de gèneres. "Vaig ignorar els meus pares, que em van dir que les dones no pertanyíem a l'àmbit acadèmic, tot i que vaig anar a la millor universitat del Japó, però en les entrevistes de feina em diuen: 'Si fossis un home et contractaríem ara mateix'", diu una testimoni que ho ha viscut i patit en primera persona. "L'enemic no eren els meus pares, sinó tota la societat", afegeix.