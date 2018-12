Un vaixell de l'exèrcit espanyol creua les aigües de Gibraltar amb l'himne a tot volum

Gibraltar ha denunciat que aquest dimarts un patruller de l'armada espanyola, la corbeta Infanta Elena, ha navegat davant de les seves costes amb l'himne d'Espanya sonant per un altaveu. A través del seu compte de Twitter, el govern de Gibraltar ha difós un vídeo que recull l'acció, gravat per un particular, i ha retuitejat un missatge que qualificava la qualificava d'"il·legal, provocativa i infantil".

La qüestió és que, mentre Regne Unit i el Penyal consideren "aigües territorials britàniques de Gibraltar" el mar que l'envolta, Espanya manté que aquestes aigües són de sobirania espanyola perquè no es van cedir en el Tractat d'Utrecht del 1713 i defensen que l'acord afecta només la ciutat, el castell i "el seu port, defenses i fortaleses".

A més, Espanya argumenta que la Convenció sobre el Dret del Mar, que reconeix aigües territorials a tots els països costaners, només s'aplica als Estats i no a Gibraltar, que és una colònia.

Aquesta discrepància ha sigut objecte de freqüents incidents que Gibraltar qualifica d'"incursions" a les seves aigües. El Penyal considera que els vaixells espanyols poden travessar aquestes aigües si ho fan en línia recta seguint el seu rumb, però en aquesta ocasió no ha sigut així.