La policia veneçolana acorrala el pilot desertor que va rebel·lar-se contra Maduro

260x366 Óscar Pérez en un vídeo difós per ell mateix durant els enfrontaments d'aquest dilluns 15 de gener / INSTAGRAM Óscar Pérez en un vídeo difós per ell mateix durant els enfrontaments d'aquest dilluns 15 de gener / INSTAGRAM

L'ex-policia i pilot Óscar Pérez es troba atrinxerat en un punt indeterminat a les afores de Caracas amb alguns dels seus companys rebels. La policia veneçolana, segons han confirmat les autoritats del país i el mateix agent desertor, han rodejat aquest dilluns els revoltats, amb qui han intercanviat trets.

Segons va informar l'influent dirigent bolivarià, Diosdado Cabello, almenys un policia lleial al règim hauria mort i deu més haurien quedat ferits. Tres d'ells de gravetat. Segons un comunicat del Ministeri de l'Interior, l'operació s'hauria saldat amb cinc detinguts i diversos morts entre els rebels.

Per la seva banda, l'icònic Óscar Pérez ha informat a través de les seves xarxes socials dels avenços de l'operació i ha demanat ajuda als veneçolans i a la comunitat internacional. En diversos vídeos pujats per l'ex-agent, es poden sentir els trets de les forces governamentals i contemplar l'estat en què es troba la casa on els rebels s'amaguen.

El terrorista Óscar Pérez y su banda abrieron fuego contra la policia, asesinando a un policia, hiriendo a 10, tres de ellos de gravedad — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 15 de gener de 2018

En les seves diverses al·locucions, Pérez ha assegurat que han volgut rendir-se i entregar-se a la policia, però que els agents de Maduro no han deixat de disparar. "Ens volen assassinar", ha indicat el policia desertor. Amb la cara coberta de sang, Pérez ha indicat també la existència de civils a la casa, informació davant la qual els policies haurien fet cas omís. Amb la cara ensangonada, Pérez s'ha dirigit al poble veneçolà, a qui ha encoratjat a rebel·lar-se, i als seus tres fills.

Óscar Pérez va començar a ser conegut a Veneçuela i al món després d'un atac en helicòpter contra el Ministeri de l'Interior. L'agent va sobrevolat Caracas amb un aparell robat i va obrir foc contra les seus del ministeri i del Tribunal Suprem. El pilot, de 36 anys i amb 15 anys de carrera, duia una gran pancarta penjada de l’helicòpter en què reivindicava eleccions anticipades..